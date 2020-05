O primărie din judeţul Galaţi a fost închisă pentru 48 de ore, pentru dezinfecţie, după ce asistentul social a fost confirmat cu coronavirus

Primăria comunei Barcea, judeţul Galaţi, a fost închisă pentru 48 de ore, pentru dezinfecţie, după ce asistentul social a fost confirmat cu coronavirus, anunță news.ro.

Primarul comunei Barcea, Constantin Zamfir, a declarat, marţi, că o femeie, care lucrează în Serviciul de asistenţă socială, s-a simţit rău şi, pentru că prezenta simptome specifice de coronavirus, a fost testată, rezultatul fiind pozitiv.

Întrucât femeia a fost la serviciu, sediul instituţiei a fost închis pentru 48 de ore, urmând a se face dezinfecţie.

”Avem un singur caz, asistenta socială care este internată la Galaţi. Primăria va fi închisă 48 de ore cât durează dezinfecţia. Angajaţii primăriei care nu au simptome nu vor fi testaţi. Am întrebat şi aşa mi s-a spus ca se ţin testele pentru cei care au probleme. A mai fost domnul administrator în contact cu doamna şi, deşi nu are nimic, i-am făcut testul şi aşteptăm rezultatele. În comună mai este un singur caz de săptămâna trecută dar care nu are nicio legătură cu Primăria”, a declarat primarul Constantin Zamfir.

Direcţia de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili de unde a contractat virusul femeia şi cu cine a avut contact în ultimele zile.

Galaţi este unul din judeţele afectate de coronavirus, în prezent înregistrându-se 426 de cazuri din care aproape 200 sunt vindecate.