O româncă a murit sub ochii surorii. Ambulanța a venit după 3 ore: medicii din Italia au crezut că e supradoză

Familia unei tinere românce care a murit în Italia în urma unui șoc septic cauzat de un ulcer duodenal perforat, a depus plângere pentru omor din culpă. Sora tinerei a sunat de patru ori la urgențe, încercând disperată să-și salveze sora care se stingea în ochii ei, dar medicii ar fi sosit abia după circa trei ore, conform publicației Fatti & Avvenimenti.

Paula Onofrei, în vârstă de 29 de ani, era chelneriță într-un restaurant din Trastevere, iar în noaptea de 22 iulie avea să se întoarcă mai devreme acasă, în cartierul Casalotti, pentru că se simțea rău. A doua zi i-a spus surorii sale că se simte slăbită, iar aceasta a sunat la numărul de urgențe medicale - 118, solicitând o ambulanță. Era ora 13.03.

În acea noapte ea ar fi mers de fapt și la camera de gardă și i s-a spus că, poate, are colită (o inflamație a colonului). Dar tânăra de 29 de ani nu avea colită și se stingea încet în patul din dormitorul ei.

La 14.13, sora ei Rebecca, alarmată, a mai sunat o dată la numărul de urgență, explicând operatorului că sora sa nu mai poate vorbi, și i s-a răspuns: „vom trimite o ambulanță”.

La 14.57, pentru că nu se auze nici o sirenă, ea a sunat din nou.

„Îmi pare rău, e a treia oară când sun, starea de sănătate a surorii mele se înrăutățește. Acum nu mai vede și are corpul vânăt”. Operatorul o întreabă pe Rebecca dacă Paula are limba albă: „Da, are limba albă”. În acest moment, apelul telefonic este transferat unei alte persoane aparent mai experimentate, care întreabă: „Spune-mi ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu fata asta?”. Sora explică totul de la început, însă echipajul de salvare tot nu a venit.

La ora 15:29, sora fetei dă un al patrulea telefon la 118 și de data aceasta țipă: „Aștept de două ore și jumătate, starea de sănătate a surorii mele se înrăutățește ce naiba faceți?”.

Din păcate, când medicii au ajuns în sfârșit, la ora 15.40, la două ore și 37 de minute după primul telefon, Paula era pe moarte. Medicii au încercat să o resusciteze în camera ei, dar nu au reușit.

Echipa medicală este convinsă că fata a luat o supradoză, dar sora ei le-a explicat că Paula nu a luat niciodată droguri.

La ora 17.14 tânăra a murit din cauza șocului septic cauzat de un ulcer duodenal perforat, o comă, a stabilit ulterior raportul medicului legist.

Familia a depus plângere.

„Așteptăm cu încredere deznodământul anchetei pentru că, în acest moment, sunt atât de mulți suspecți și nicio certitudine”, au afirmat avocații familiei tinerei.