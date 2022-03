O rusoaică, din SUA, și-a ars pașaportul în semn de protest la adresa lui Putin și scoate la licitație videoclipul ca un simbol nefungibil, NFT

Olive Allen, cetăţeană rusă şi artistă care locuieşte în Statele Unite de mai bine de 11 ani, a ars paşaportul ţării sale în speranţa de a conştientiza şi de a aduce fonduri legate de conflictul militar din Ucraina, conform cointelegraph.com.

Vorbind vineri cu Cointelegraph, Allen s-a descris ca fiind „un copil al noii Rusii” și a spus că țara va face întotdeauna parte din identitatea ei, dar ea a ales să taie legăturile cu ea pe baza acțiunilor sale recente în Ucraina. Aflat în fața Consulatului General al Federației Ruse din New York, Allen și-a ars pașaportul rusesc - despre care a spus că este singura copie pe care o avea - și a plănuit să scoată la licitație videoclipul ca un simbol nefungibil (NFT), încasările mergând la eforturile umanitare din Ucraina.

I’m a Russian artist and I burned my passport because I do not believe in Putin’s Russia & I do not support the war in Ukraine ????????

????I’m auctioning off my Burnt Passport NFT to raise funds for the people of Ukraine impacted by the war.

????Friday, 1pm ET @SuperRare pic.twitter.com/Vnf8turjVH