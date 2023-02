O scrisoare pierdută - Epistolă redactată în 1916 a ajuns la destinație un secol mai târziu

O scrisoare a ajuns la destinație la peste un secol după ce a fost scrisă. Ea a fost redactată în 1916 și încă nu s-a aflat cum s-a pierdut pe drum, anunță Mediafax.

Scrisoarea a ajuns la adresa de destinație de pe plic, în Hamlet Road, în sudul Londrei. Ea a fost expediată în februarie 1916, spre uimirea actualilor ocupanți ai imobilului.

Scrisoarea a juns la un istoric

„Am observat că anul de pe ea era '16. Așa că am crezut că este 2016. Apoi am observat că pe timbru era un rege și nu o regină, așa că am realizat că nu putea fi 2016", a declarat Finlay Glen pentru CNN.

Glen a mai spus că scrisoarea a ajuns la proprietate sa în urmă cu câțiva ani. Recent, el a decis să o ducă unor istorici, astfel încât aceștia să poată face cercetări suplimentare.

Plicul are o ștampilă cu capul regelui George al V-lea. Scrisoarea a fost trimisă în mijlocul Primului Război Mondial, cu mai mult de un deceniu înainte de nașterea reginei Elisabeta a II-a.

„Odată ce ne-am dat seama că era foarte veche, am simțit că era în regulă să deschidem scrisoarea", a explicat Glen.

După ce și-a dat seama că scrisoarea poate fi de interes istoric, el a dat-o revistei Norwood Review.

„În calitate de istoric local, am fost uimit și încântat să mi se transmită detaliile scrisorii", a declarat editorul Stephen Oxford.

Epistola era adresată 'dragei mele Katie'

Scrisoarea era adresată „dragei mele Katie", care, potrivit lui Oxford, era soția lui Oswald Marsh, un magnat local. Ea a fost scrisă de Christabel Mennel, fiica negustorului de ceai Henry Tuke Mennel, în timp ce familia ei se afla în vacanță la Bath, în vestul Angliei.

Cu toate informații strânse de specialiști, rămâne un mister cum a ajuns scrisoarea la apartamentul lui Glen.

„Incidente ca acesta se întâmplă foarte rar și nu știm sigur ce s-a întâmplat", a declarat joi un purtător de cuvânt al Royal Mail pentru CNN.