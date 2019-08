O sculptură atribuită artistului Alberto Giacometti în februarie anul acesta a fost vândută la licitație pentru 550.000 de euro

O sculptură atribuită artistului Alberto Giacometti, în februarie anul acesta, după ce mult timp nu a putut fi autentificată, a fost vândută la licitație pentru 550.000 de euro, potrivit MEDIAFAX.

În urmă cu un an, proprietara, Claire Clark-Hall, a prezentat sculptura într-o emisiune TV din Marea Britanie, "Fake or Fortune?", încercând să o autentifice. Sculptura albă este similară seriei "Gazing Head", de Giacometti, unul dintre cei mai mari artiști ai secolului al XX-lea. Un exemplar din această serie este, de altfel, expus la celebrul Museum of Modern Art (MoMA) din New York.

După o anchetă realizată de jurnaliștii britanici, nu a fost descoperită nicio dovadă care să susțină ideea că acea sculptură ar fi fost realizată de Giacometti.

Obiectul a fost supus apoi unei expertize plătite, Comitetului Giacometti din Paris, singura autoritate abilitată în acest sens. În cele din urmă, în februarie 2019, sculptura din ghips a fost atribuită celebrului artist și a fost apoi vândută la licitație, la casa Christie's din Paris, pentru peste 550.000 de euro.

Opera aparținea familiei lui Claire Clark-Hall, bunica acesteia fiind prietenă cu una dintre iubitele sculptorului. Sculptura, cumpărată în 1930, a fost spartă de pisica familiei în anii 1960. Bunicul a colectat fragmentele sparte, le-a lipit și le-a acoperit cu vopsea albă, inclusiv semnătura artistului, "Alberto Giacometti 1928". Abia după ce a descoperit semnătura, Comitetul Giacometti a decis să autentifice sculptura.