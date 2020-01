O șefă din USR este cercetată penal, după ce a bătut o tânără căreia i-ar fi furat șlapii și dresurile, la o petrecere a burlăcițelor

Președintele USR Găvojdia, Ramona Dzitac, fostă la PMP, riscă dosar penal pentru loviri, după ce ar fi lovit o tânără în fața unei săli de bowling din Lugoj. Incidentul ar fi avut loc după ce Dzitac ar fi plecat de la o petrecere a burlăcițelor cu un dres de baie și o pereche de șlapi care îi aparțineau victimei și unei alte tinere. Președintele USR Găvojdia susține că totul a fost o înscenare potrivit tion.ro.

În vară, Ramona Dzitac a organizat o petrecere a burlăcițelor, la o piscină, invitatele venind pregătite ca atare. După câteva luni, două dintre ele au văzut o postare a Ramonei Dzitac pe rețelele de socializare în care aceasta apare într-un dres de baie alb și o pereche de șlapi și au contactat-o susținând că lucrurile sunt ale lor, de fapt, și au cerut să le fie returnate.

Președintele USR Găvojdia a negat că ar fi plecat de la petrecerea respectivă cu lucruri care nu îi aparțineau, dar a acceptat să se întâlnească cu una dintre fete pentru, susține ea, a-i face cadou dresul respectiv de baie. Întâlnirea a avut loc la Lugoj, pe Calea Timișoarei. Lucrurile au degenerat, însă, când președintele USR Găvojdia a observat că este filmat cu telefonul mobil. Cea care a filmat, prietena celei care a acuzat-o că i-a furat dresul de baie, s-a ales cu mai multe lovituri și, marți, a depus plângere la Poliție pentru loviri. De asemenea, ea susține că are și capul spart și a trebuit să fie luată cu SMURD de la locul incidentului. Dosarul a ajuns acum pe masa procurorilor, urmând ca în câteva zile să fie audiați și martorii.

Contactată de tion.ro, Ramona Dzitac a declarat că totul a fost o înscenare.

„În vară am organizat o petrecere a burlăcițelor la care au participat și fetele astea două. Totul a fost în regulă până acum, în ianuarie, când m-au contactat că au văzut o poză cu mine în dresul uneia de baie și șlapii alteia. Eu le-am spus că nu aveam de ce fur lucrurile astea, e un dres de 50 de lei, să fim serioși. Dar am acceptat să mă întâlnesc cu una dintre ele să îi fac cadou dresul. Ea a venit cu o prietenă care mă filma cu telefonul pe ascuns. Am rugat-o să nu mă mai filmeze. Ele doreau să recunosc eu că am furat dresul ăla. Era clar o înscenare Am zgâriat-o și, da, i-am spart ochelarii, pe care i-am plătit pe loc: 800 de lei”, a declarat Dzitac pentru tion.ro

Ea s-a autosuspendat din funcția de președinte USR Găvojdia până la finalizarea anchetei.

Reprezentanții USR Timiș au reacționat în urma scandalului cu liderul USR Găvojdia.

„În urma incidentului în care a fost implicată preşedinta USR Gavojdia şi după consultări avute cu conducerea USR Timiş, Ramona Dzitac a decis să autosuspende. Urmează ca o decizie să fie luată în cadrul următoarei şedinţe de Birou Judeţean, după ce va avea loc o informare completă asupra celor întȃmplate”, au spus reprezentanții USR pentru TION.