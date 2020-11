O sinagogă din New Yoirk a fost amendată cu 15.000 de dolari după o nuntă hasidică cu mii de participanţi

Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a anunţat marţi amendarea unei sinagogi acuzate că a încălcat regulile sanitare în condiţiile în care metropola se luptă cu o revenire a epidemiei de COVID-19 deoarece a permis ca mii de oameni, fără măşti, să participe la o nuntă hasidică în Brooklyn, informează AFP preluat de agerpres.

În imaginile difuzate la sfârşitul săptămânii de New York Post se pot vedea participanţii cântând şi dansând la această nuntă celebrată pe 8 noiembrie.

Marţi, primarul democrat al metropolei a confirmat aplicarea unei "amenzi grele" de 15.000 de dolari sinagogii Yetev Lev din cartierul Williamsburg, împreună cu un avertisment privind închiderea lăcaşului de cult."Nu cunoaştem numărul exact al oamenilor" prezenţi la nuntă, dar suntem siguri că a fost prea multă lume, a spus primarul în cadrul unui briefing de presă."Se pare că a existat un efort foarte deliberat de a ascunde evenimentul, ceea ce face ca lucrurile să fie şi mai inacceptabile", a adăugat Bill de Blasio."Este inacceptabil ca oamenii să organizeze un eveniment atât de mare când ştim că promovează transmiterea" virusului, a spus, la rândul său, şeful serviciilor de sănătate din New York.Duminică, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a cerut, de asemenea, anchetarea acestei nunţi organizate "în flagrantă desconsiderare" a legii.Cu toate acestea, autorităţile au părut că doresc să evite să acuze direct comunitatea evreilor ortodocşi din New York.Pandemia a alimentat tensiuni puternice între primăria democrată a New York-ului şi această comunitate acuzată că nu respectă regulile de distanţare şi în rândul căreia se numără mulţi susţinători ai lui Donald Trump.Tensiunile au atins un nivel ridicat în octombrie, când mai multe cartiere din Brooklyn în care trăiesc evrei ortodocşi au înregistrat o creştere accentuată a numărului de contaminări.Guvernatorul a impus restricţii, inclusiv limitarea la zece persoane a prezenţei în lăcaşurile de cult şi închiderea unor magazine ne-esenţiale, provocând uneori proteste violente şi acuzaţii de antisemitism din partea acestei comunităţi.De atunci, autorităţile au intensificat acţiunile de prevenţie în aceste cartiere, iar rata rezultatelor pozitive la teste - în creştere în tot oraşul - pare să fi revenit la media generală.