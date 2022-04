O studentă la Medicină la Universitatea Transilvania a câştigat Miss Supertalent of the World, în Dubai

Marea finală a Miss Supertalent of the World 2022 a încheiat Expo Dubai 2020, în luna martie 2022.Sezonul 14 Miss Supertalent of the World 2022 a avut loc pe 26 martie în Dubai Festival City, în Emiratele Arabe Unite. Potrivit sursei citate, 38 de fete din 38 de ţări au participat la această competiţie internaţională de modeling şi creatori.În Top 7 s-au mai clasat Kianna Stephens din Anglia, Anastasiia Dymchenko din Danemarca, Mathilde Fanny Remelius din Franţa, Anastasija Aleksejevska din Lituania, Viktoriia Baloian din Armenia şi Knarik Gevorgya din Spania.Supertalent of the World a avut loc, de-a lungul celor 14 ediţii, în oraşe precum Seul, Paris, Nisa, Milano, Roma şi a devenit un eveniment suprem şi unic, se mai arată în comunicatul amintit.