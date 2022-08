O tânără japoneză a fost arestată după ce a înjunghiat o mamă şi pe fiica adolescentă a acesteia în plină stradă în Tokyo

Incidentul, care a avut loc în apropiere de gara Shinsen, s-a produs la miezul nopţii de sâmbătă spre duminică, a relatat postul public de radioteleviziune NHK.Tânăra a fost arestată la scurt timp după ce le-a înjunghiat, în plină stradă, pe femeie şi pe fiica acesteia. Victimele au 53 şi respectiv 19 ani şi au suferit răni serioase, având nevoie de cel puţin trei luni de spitalizare. Victima mai tânără are o rană la nivelul spatelui de 10 centimetri adâncime, a anunţat poliţia, potrivit Kyodo.După ce a fost reţinută, tânăra, care a declarat că are sub 20 de ani, a spus că nu le cunoştea pe cele două victime, care au fost transportate conştiente la spital.Asupra agresoarei au fost găsite trei cuţite de mici dimensiuni. Tânăra rămâne în arest şi va fi interogată.Potrivit agenţiei de presă nipone Kyodo, care citează duminică poliţia, tânăra a declarat că le-a înjunghiat la întâmplare pe cele două femei pentru că "dorea să primească pedeapsa cu moartea".Tânăra a fost identificată de poliţie, fiind vorba despre o elevă în vârstă de 15 ani, care studiază la liceul Toda, Prefectura Saitama, la nord de Tokyo. Numele ei nu a fost făcut public pentru că este vorba despre o minoră.Un martor a declarat pentru Kyodo News că, atunci când a fost reţinută de poliţie, fata era întinsă pe spate, plângea încetişor şi avea mai multe cuţite împrăştiate în jurul ei. Tânăra purta pantaloni şi un tricou, care avea sânge pe el. Fata "avea păr negru şi părea tânără", a declarat martorul menţionat.