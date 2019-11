O vedetă a fost CONCEDIATĂ, după ce s-a aflat că l-a împrumutat cu bani pe Alexandru Cumpănașu

Alex Ferariu, moderator la B1 TV, a încetat colaborarea cu postul de televiziune, unde se întorsese la începutul acestui an, potrivit paginademedia.ro.

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, managementul postului TV a decis scoaterea lui de pe post, după ce numele lui Ferariu a apărut în declarația de avere a lui Alexandru Cumpănașu, candidat la Președinție.

Citește și: Se anunță un protest de amploare duminică! Se iese în stradă împotriva Mafiei Lemnului

Alex Ferariu apărea în declarație că l-a împrumutat cu 300.000 de euro pe Alexandru Cumpănașu, în anul 2015.

Ferariu nu a mai apărut la B1 TV de două săptămâni, când s-a luat decizia suspendării lui. Săptămâna trecută, Alex Ferariu și B1 TV au decis, de comun acord, să înceteze definitiv colaborarea.

Citește și: Se anunță un protest de amploare duminică! Se iese în stradă împotriva Mafiei Lemnului

"Respect decizia lor de a încheia colaborarea și singurul regret pe care îl am este că o să îmi fie dor de echipa de profesioniști cu care am lucrat. Nu vreau să comentez mai mult. Voi continua proiectele pe care le am. Printre acestea soluția de servicii online de tip Push Instruments", a precizat Alex Ferariu.