Oamenii lui Augustin Lazăr au lansat site-uri pentru două proiecte cu finanţare europeană

Ministerul Public a lansat paginile web a două proiecte cu finanţare europeană, care au ca obiectiv crearea unui sistem IT performant pentru realizarea audierilor în timpul anchetelor şi introducerea unui set unitar de metodologii de lucru în aria percheziţiilor informatice. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, este vorba de site-urile 'www.sipoca53.ro' şi 'www.sipoca54.ro', platforme online dedicate proiectelor europene SIPOCA 53 - "Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor" şi SIPOCA 54 - "Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice", anunţă Agerpres.

Cele două site-uri au ca principal obiectiv prezentarea în mod transparent şi complet a proiectelor, precum şi a activităţilor desfăşurate în cadrul acestora.

În conceperea celor două pagini web, echipele de proiect au avut în vedere, pe lângă componenta transparenţei activităţilor şi a informării opiniei publice, şi pe cea a interacţiunii cu utilizatorii, care pot adresa întrebări sau formula sugestii prin intermediul formularului de contact sau direct pe contul de Facebook al Ministerului Public.

În plus, persoanele care doresc să afle noutăţi legate de stadiul implementării proiectelor SIPOCA 53 şi SIPOCA 54 se pot abona prin intermediul formularului de newsletter.

Proiectul SIPOCA 53 are ca obiectiv întărirea capacităţii Ministerului Public în ceea ce priveşte audierile realizate conform prevederilor noilor coduri, prin crearea unui sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie. În cadrul proiectului, se va dezvolta un sistem IT care va sprijini activitatea de management al cauzelor la nivelul Parchetelor şi va contribui astfel la eficientizarea şi modernizarea metodelor de lucru utilizate în cadrul activităţii de urmărire penală, mai exact în materia audierilor.

Valoarea totală a proiectului SIPOCA 53 este de 54.785.517 lei, din care 46.010.993 lei - fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98% din bugetul total eligil al proiectului şi 8.774.523 lei - contribuţie proprie de la bugetul de stat, reprezentând 16,02% din bugetul total eligibil al proiectului. Grupul ţintă al proiectului SIPOCA 53 îl reprezintă 600 de procurori, grefieri şi 70 de specialişti IT din cadrul Ministerului Public.

Proiectul SIPOCA 54 are ca obiectiv întărirea capacităţii Ministerului Public în aria percheziţiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri, prin introducerea unui set unitar de metodologii de lucru, formarea profesională specializată a personalului şi dotarea cu echipamente şi aplicaţii informatice.

Valoarea totală a proiectului SIPOCA 54 este de 14.056.846 lei, din care 11.805.482 lei - fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European) şi 2.251.363 lei - contribuţie proprie de la bugetul de stat.

Grupul-ţintă al proiectului SIPOCA 54 este compus din 55 de specialişti (participanţi unici) în aria percheziţiilor informatice şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, angajaţi ai Ministerului Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), care vor beneficia de formare profesională în vederea creşterii calităţii şi performanţei instituţionale la nivelul sistemului judiciar.

Durata de implementare a proiectelor care au demarat pe data 27 iulie 2017 este de 36 de luni.