Oana Ozmen, deputat USR, bilanț la un an de mandat: 'Între deziderat și realitate politică'

„După primul an de activitate, realizarea care mă bucură cel mai mult izvorăște din relație de încredere stabilită cu colegii din Parlament. Fiecare dintre noi are prioritățile sale și este cu atât mai plăcut să lucrăm într-un climat de încredere. Astfe, iau naștere adevăratele sinergii”, afirmă deputata USR Oana Ozmen, într-un comunicat de presă cae marchează finalul primului an de mandat în Parlament.

„Dincolo de culoarea politică, consider că doar prin dialog putem veni cu soluții legislative pentru problemele actuale. Voi continua să construiesc noi parteneriate și să am o comunicare deschisă cu toți colegii mei din Parlament, indiferent de apartenența politică a acestora. În plus, prioritar pentru mine va rămâne consultarea mediului academic, mediului diplomatic, specialiștilor în domeniu. Salut deschiderea spre dialog a reprezentanților executivului (Ministerul Energiei și Ministerul Dezvoltării) precum și ale altor instituțiilor cu rol de reglementare(ANRE) și cred într-o colaborare fructuoasă. Menționez că reprezentanții instituțiilor au oferit ajutorul solicitat, iar întotdeauna a primat expertiza, cu precădere în domeniul eficienței energetice.

Va fi necesar să răspundem cu promptitudine atunci când avem de transpus directive, precum cea privind eficiența energetică asupra căreia am primit deja un aviz motivat din partea Comisiei. Pe lângă reacții rapide și înțelegerea mai în profunzime a priorităților UE, legislația comportă schimbări atât timp cât reușim să le armonizăm cu norme de reglementare. În acest sens, specialiștii din sector au un cuvânt important de spus, iar acest fapt a fost transpus în elaborarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Am înregistrat propunerea la Senat, cu susținerea colegilor din toate partidele politice, iar aceasta vizează actualizarea legislației pentru ca repararea și înlocuirea ascensoarelor și a componentelor mecanice să se facă în baza raportului tehnic de specialitate. Proiectul face apel la colaborarea dintre Comisiile tehnice de amenajare a teritoriului, fialialele Ordinului Arhitecților din România și asociațiile profesionale ale auditorilor energetici pentru clădiri, urmând a fi supus dezbaterilor din comisiile de specialitate în prima sesiune parlamentară a anului următor.

2022 va fi un an de referință privind modificările pe care le vom face în legislația națională. Este necesar să existe o colaborare între specialiști, între autoritățile locale care deja sunt un model de bună practică, pentru a crea acest cadru național referitor la nZEB până în 2030, apoi pentru clădirile cu zero-emisii.

Pentru a perfecta orice inițiativă, dezbaterile reprezintă instrumentul cel mai potrivit și voi continua astfel, cu sprijinul Comisiei pentru Industii și Serrvicii, precum și a altor colegi interesați organizarea de conferințe tematice, similar cu desfășurate în 2021 - ”Eficiența Energetică – Provocare pentru anul 2021” din luna aprilie și ”Standarde nZEB – Eficiența Energetică și Materiale de Construcții” din octombrie”, mai preciează deputata USR în comunicat.