Obezitatea la minori este în creștere: soluție inedită găsită chiar la școală

Șiruri de pupitre școlare noi și elegante, echipate cu pedale de bicicletă, permit elevilor din Mexic să înveţe în clasă în timp ce fac exerciții fizice ușoare, arzând calorii, într-o țară cunoscută pentru ratele sale alarmante de obezitate, informează Reuters, transmite RADOR.

Pentru elevii unui liceu de la periferia orașului aglomerat Monterrey noile pupitre cu bicicletă oferă beneficii chiar dincolo de exercițiile fizice. "Când suntem activi din punct de vedere fizic, ne ajută și să ne menținem concentrarea. Este, de fapt, incredibil", a declarat Reimy Rodriguez, în vârstă de 13 ani. Potrivit statisticilor, o treime dintre mexicani sunt obezi și, pe măsură ce copiii înaintează în vârstă, foarte mulți dintre ei adună şi kilograme în plus. Un studiu național recent a arătat că aproximativ 8% dintre copiii sub 5 ani sunt supraponderali sau obezi, procent care crește la aproape 19% pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. Sanjuanita Garcia, directoarea unei școli, subliniază beneficiile post-pandemice ale pupitrelor dotate cu biciclete, în special pentru băieții mai vulnerabili la creșterea excesivă în greutate: "După ce am revenit la orele de curs în clase, am început să observăm că băieţii noştri sunt mult mai anxioşi şi am observat că obezitatea a crescut vertiginos". "Cu acest proiect, încercăm să desființăm problema", a adăugat Sanjuanita Garcia.

142 de dolari pentru un birou cu bicicletă

În prezent, școala dispune de două săli de clasă complet echipate cu noile pupitre, dar intenţia este de a echipa treptat în toate cele 21 de clase cu pupitre dotate cu pedale. Miguel Ortiz, fondatorul companiei care a construit pupitrele, a vrut să se asigure că elevii mexicani pot beneficia şi ei de această nouă variantă de săli de clasă mai sănătoase, după ce a văzut o școală canadiană, unde au fost introduse prima dată astfel de pupitre. "Am decis să dezvoltăm un prototip la un cost viabil, care să poată fi implementat aici", a declarat el, menționând că fiecare birou pentru biciclete costă aproximativ 2.700 de pesos (142 de dolari) - de cinci ori mai puțin decât originalul canadian.