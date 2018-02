Obiectivele Irinei Begu în 2018Begu: Îmi doresc să fiu sănătoasă, îmi doresc să termin anul în Top 20 şi să joc un sfert de finală la un Grand Slam

Irina Begu, locul 37 WTA, a declarat că şi-a propus ca în acest an să ajungă în Top 20 al clasamentului mondial şi să joace un sfert de finală la un turneu de Grand Slam. Sportiva a anunţat că va participa în perioada următoare la mai multe turnee în America, urmând să fie plecată şase săptămâni.

"Îmi doresc să fiu sănătoasă şi îmi doresc să termin anul în Top 20 şi să joc un sfert de finală la un Grand Slam. Când mi-am propus ceva mi-am îndeplinit obiectivele. Trăim o perioadă foarte bună, suntem multe fete în prima sută şi putem să fim mândre, toţi românii să fie mândri", a declarat Begu, în cadrul emisiunii La Măruţă, de la Pro TV.

După ce a suferit o accidentare la piciorul stâng la turneul de la Doha, Begu a spus că va pleca pentru şase săptămâni la turnee în America. Ea consideră că a avut un început de an foarte bun şi a subliniat că este foarte bună prietenă cu Simona Halep, pe care o cunoaşte de la 8-10 ani.

"De mâine încep antrenamentele, nu prea m-am simţit bine la Doha. Eu am avut un început de sezon foarte bun, acum îmi prinde bine pauza asta de o săptămână, apoi o iau de la capăt. Am făcut recuperare şi îmi revin. Am câştigat la Shenzhen cu Simona, am pierdut la simplu la semifinale cu Simona. Seara am mâncat împreună, a doua zi am jucat contra ei. Ne ştim de la 8-10 ani şi ne cunoaştem bine, suntem prietene. Suntem foarte serioase înainte de meciuri, după meciuri suntem mai relaxate. Plec la Acapulco, apoi Miami şi Charleston, sunt pregătită, şase săptămâni voi fi plecată", a spus Begu.

Irina Begu speră ca toate jucătoarele să fie sănătoase pentru a evolua cât mai bine în meciul cu Elveţia, programat la 21 şi 22 aprilie, în barajul pentru Grupa Mondială. "În aprilie sper să fim toate sănătoase, să jucăm cât mai bine şi să ne calificăm în Grupa Mondială".

