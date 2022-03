Obiectivul nostru în play-off este locul 3 - Locul 2 este aproape imposibil, spune Hagi

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a afirmat că obiectivul echipei sale în play-off este locul 3, considerând că poziţia a doua este aproape imposibil de realizat, el dorindu-şi o ieşire în Europa, potrivit news.ro.

“Cred că merităm să fim cu cele mai în formă echipe. Am crescut de la meci la meci, am avut rezultate bune, jocuri bune. Cred că jucătorii au făcut o treabă foarte bună. Am fost constanţi pe toată durata campionatului. Obiectivul nostru în play-off este locul 3, locul 2 este ceva greu, aproape imposibil. Acesta este obiectivul nostru pe care încercăm să îl atingem pentru că poate fi o ieşire şi în Europa”, a declarat Hagi, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

El s-a referit şi la meciul de luni contra FCSB, dorind ca jucătorii săi să facă o partidă foarte bună.

Sperăm să reuşim un meci foarte bun în care să ne impunem cele două principii, nu contează care va fi primul, presiunea sau posesia sau posesia şi presiunea. Pentru mine trebuie să ne impunem şi să avem capacitatea să încercăm să fim mai buni ca ei. E meci greu din toate punctele de vedere, dar şi meci frumos în care fiecare jucător e motivat. Adversarul e foarte bun, are calitate mare şi sperăm să ne autodepăşim şi să facem un meci foarte bun”, a precizat Hagi.

El nu va putea pe trei jucători în această partidă, este vorba de Iancu, Nedelcu şi Omoh.

Meciul dintre FCSB şi Farul are loc, luni, de la ora 21.00.