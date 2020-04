Obligaţiunile emise de retailerul online de mobilă şi decoraţiuni Vivre Deco intră la tranzacţionare la BVB

Obligaţiunile corporative denominate în euro emise de Vivre Deco (VIV25E), retailer online de mobilă şi decoraţiuni din Europa Centrală şi de Est, intră la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), la o lună după finalizarea plasamentului privat, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES, Vivre Deco este prima societate din sectorul e-commerce care listează la BVB obligaţiuni denominate în euro. Vivre a derulat la începutul lunii martie un plasament privat de obligaţiuni prin care a atras 3,45 milioane euro. Obligaţiunile au o maturitate de 5 ani şi o dobândă fixă de 5,25% pe an, plătibilă trimestrial.În cadrul plasamentului privat, Vivre Deco a oferit spre vânzare 30.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 de euro, la o dobândă între 4,5% pe an şi 5,5% pe an. Plasamentul a fost suprasubscris, iar emitentul a decis suplimentarea ofertei, vânzând 34.534 de obligaţiuni, în valoare cumulată, de 3,45 milioane euro. Obligaţiunile au fost cumpărate de 66 investitori, atât persoane fizice, cât şi investitori instituţionali."Studiem oportunitatea finanţării prin piaţa de capital din România de peste 3 ani şi ne bucurăm ca este posibil, atât pentru Vivre, cât şi pentru alte companii româneşti, să-şi facă planuri de creştere prin Bursa de Valori Bucureşti. Succesul acestei emisiuni de obligaţiuni ne bucură şi, în acelaşi timp, ne obligă sa atingem performantele propuse. Chiar şi în această perioadă în care mulţi retaileri suferă, investiţiile noastre în tehnologie sunt răsplătite şi suntem într-o creştere semnificativă la trimestrul 1 2020 comparativ cu anul 2019. Mă voi asigura că suntem în continuare o prezenţă activă şi profitabilă pentru investitorii actuali şi viitori", a declarat Monica Cadogan, cofondator şi director general al Vivre Deco.

Plasamentul privat şi admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor au fost asistate de BT Capital Partners, societatea de investment banking a Grupului Financiar Banca Transilvania (TLV), în calitate de Consultant Autorizat.



Totodată, Vivre va folosi finanţarea atrasă pentru susţinerea strategiei sale de dezvoltare accelerată, în special prin investiţii în instrumente de marketing, cu scopul extinderii bazei de clienţi şi a creşterii notorietăţii brandului, precum şi prin investiţii în tehnologie şi automatizări.



Vivre Deco a înregistrat, anul trecut, venituri de aproape 200 milioane lei, un profit operaţional EBITDA de 7,1 milioane lei şi un profit net de 3,4 milioane lei. Compania este prezentă în nouă ţări din Europa Centrală şi de Est şi a înregistrat o dezvoltare susţinută în ultimii 5 ani, cifra de afaceri crescând în medie cu 28% anual.



Totodată, Vivre Deco este una dintre cele 15 companii finaliste ale ediţiei din 2019 a programului Made in Romania: Liga BVB, programul fanion al Bursei de Valori Bucureşti destinat identificării, promovării şi susţinerii viitoarelor motoare de creştere ale economiei României.



În acţionariatul Vivre Deco se regăsesc firmele Neogen (50%) şi Advisory Delta (45%) şi Nagy Vajda Andras Peter (5%). Firma Neogen este deţinută în proportie de 67% de Călin Fusu, 13,54% de Nagy Vajda Andras Peter, 10,86% de Bodo Zoltan Ferenc şi 8,6% de Laszlo Robert. Advisory Delta are un singur acţionar, Walnut Investments OOD, o companie cu sediul în Bulgaria, care este deţinută de Oliver Cadogan, membru al Consiliului de Administraţie al Vivre şi soţul Monicăi Cadogan, directorul general al Vivre.



Intermediarul plasamentului privat şi al listării obligaţiunilor, BT Capital Partners, a intermediat în ultimele 12 luni cinci emisiuni de obligaţiuni corporative şi trei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii, în valoare de circa 250 milioane euro, fiind printre cei mai activi consultanţi de investment banking din piaţa locală.



"Rolul principal al bursei de valori este să faciliteze fluxul de bani dinspre investitori, cei care au capitalul, către antreprenorii care au nevoie de capital pentru dezvoltare. Beneficiile unei companii listate sunt totuşi mult mai sofisticate decât doar accesul la capital, deoarece, odată listate, companiile beneficiază simultan de îmbunătăţirea profilului lor, publicitate gratuită şi constantă, îmbunătăţirea guvernanţei corporative, vizibilitate crescută în ochii clienţilor, partenerilor de afaceri, precum şi a comunităţii în sine.", se menţionează în comunicat.



Bursa de Valori Bucureşti oferă o alternativă de finanţare atât companiilor mature, care pot atrage capital pe Piaţa Principală, precum şi start-up-urilor şi IMM-urilor pentru care a fost creat Sistemul Multilateral de Tranzacţionare cunoscut mai mult ca piaţa AeRO. Pe ambele pieţe pot fi emise acţiuni şi obligaţiuni.