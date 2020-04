Observația unui medic britanic: Există o diferență mare între Covid-19 care a cauzat moartea și Covid-19 găsit la cineva care a murit din alte cauze

Doctorul britanic John Lee, fost consultant al Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, a publicat în The Spectator un articol de opinie, care pornește de la cea mai mare dilemă legată de pandemie. Întrebarea sa este: „Cât de letal este coronavirusul?”. Pornind de la această întrebare, John Lee face o amplă analiză, potrivit mortal-e-noul-coronavirus-cu-adevarat-ce-spune-un-reputat-specialist-britanic/" target="_blank">medikatv.ro. Specialistul afirmă că dacă cineva moare din cauza unei infecții respiratorii în Marea Britanie, dar pacientul are, să zicem, cancer, o boală neuronală motorie sau o altă boală gravă, aceasta va fi înregistrată ca fiind cauza morții, chiar dacă boala finală a fost o infecție respiratorie, în timp ce în cazul COVID-19 nu se procedează așa.

„Există o diferență mare între Covid-19 care a cauzat moartea și Covid-19 găsit la cineva care a murit din alte cauze. Consemnarea Covid-19 poate întreține aparența unui număr tot mai mare de decese, indiferent dacă acest lucru este adevărat sau nu. Poate părea mult mai letală decât gripa pur și simplu din cauza modului în care sunt înregistrate decesele”, spune acesta.

Vezi si: Cezar Preda își face țăndări Guvernul .

Potrivit articolului publicat de specialistul britanic, cifrele inițiale raportate din China și Italia au sugerat o rată a decesului de la 5% la 15%, similară gripei spaniole. “Având în vedere că au crescut exponențial cazurile, acest lucru a indicat pericolul unor rate de deces cărora niciun sistem de asistență medicală din lume n-ar putea să le facă față. Nevoia de a evita acest scenariu justifică măsurile implementate: se crede că gripa spaniolă a infectat, între 1918 și 1920, aproximativ 500 de milioane de oameni și a provocat 50 de milioane de decese. Am dezvoltat planuri de urgență pandemice, gata de a intra în acțiune în cazul în care acest lucru se va întâmpla din nou. În momentul scrierii acestui articol (28 martie 2020 – N.R.), cele 422 de decese din Marea Britanie și 8.077 de cazuri cunoscute dau o rată aparentă a decesului de 5%. Acest lucru este adesea citat ca fiind un motiv de îngrijorare, în contrast cu rata mortalității gripei sezoniere, care este estimată la aproximativ 0,1%. Dar ar trebui să analizăm foarte atent datele. Sunt aceste cifre cu adevărat comparabile? Majoritatea testelor din Marea Britanie au avut loc în spitale, unde există o concentrație mare de pacienți predispuși la efectele oricărei infecții. După cum știe oricine a lucrat cu oameni bolnavi, orice regim de testare efectuat doar în spitale va supraestima virulența unei infecții. De asemenea, avem de-a face doar cu acele cazuri Covid-19 care au făcut ca oamenii să fie suficient de bolnavi sau suficient de îngrijorați ca să poată fi testați. Vor fi mai mulți însă care nu știu că au virusul, cei fără simptome sau cu simptome ușoare”, spune John Lee.

Vezi si: Ungaria batjocorește România pentru că i se permite: analiza lui Vasile Pușcaș, fost negociator-șef al României cu UE .

Specialistul britanic mai spune că atunci când Marea Britanie a avut 590 de cazuri diagnosticate, Sir Patrick Vallance, consilierul științific principal al Guvernului, a sugerat că cifra reală era probabil între 5.000 și 10.000 de cazuri, de zece până la 20 de ori mai mare. “Dacă are dreptate, rata mortalității din cauza acestui virus este probabil să fie de 10 până la 20 de ori mai mică, să spunem – de la 0,25 la 0,5 la sută. Aceasta plasează rata mortalității Covid-19 în intervalul asociat cu infecții precum gripa. Există însă o altă problemă, potențial și mai gravă: modul în care sunt înregistrate decesele. Dacă cineva moare din cauza unei infecții respiratorii în Marea Britanie, cauza specifică a infecției nu este de obicei înregistrată, cu excepția cazului în care boala este o „boală notabilă” rară. Deci, marea majoritate a deceselor respiratorii din Marea Britanie sunt înregistrate ca bronhopneumonie, pneumonie, bătrânețe sau o denumire similară. Nu testăm cu adevărat gripa sau alte infecții sezoniere. Dacă pacientul are, să zicem, cancer, o boală neuronală motorie sau o altă boală gravă, aceasta va fi înregistrată ca fiind cauza morții, chiar dacă boala finală a fost o infecție respiratorie. Aceasta înseamnă că certificatele britanice sub-consemnează, în mod normal, decesele înregistrate din cauza infecțiilor respiratorii”, scrie profesorul britanic.

El continuă și spune că de la apariția Covid-19, lista bolilor care trebuie declarate a fost actualizată. “Această listă – care conține și variola (eradicată de mai mulți ani), și antrax, bruceloză, ciumă și rabie (pe care majoritatea medicilor din Marea Britanie nu le vor vedea niciodată în întreaga lor carieră) – a fost modificată pentru a include Covid-19. Dar nu gripa. Asta înseamnă că fiecare test pozitiv pentru Covid-19 trebuie notat într-un mod care pur și simplu nu se aplică gripei sau majorității altor infecții. Oricine este testat pozitiv pentru Covid-19, va fi cu siguranță adus la cunoștința personalului clinic care are grijă de acesta: dacă unul dintre acești pacienți moare, personalul va trebui să înregistreze Covid-19 pe certificatul de deces – contrar obișnuințelor privind majoritatea infecțiilor de acest gen. Există o diferență mare între Covid-19 care a cauzat moartea și Covid-19 găsit la cineva care a murit din alte cauze. Consemnarea Covid-19 poate întreține aparența unui număr tot mai mare de decese, indiferent dacă acest lucru este adevărat sau nu. Poate părea mult mai letală decât gripa pur și simplu din cauza modului în care sunt înregistrate decesele”, e de părere specialistul britanic.

Acesta continuă: “Dacă luăm măsuri drastice pentru a reduce incidența Covid-19, rezultă că decesele vor scădea și ele. Riscăm să fim convinși că am evitat ceva care nu a fost niciodată cu adevărat atât de sever pe cât ne temeam. Acest mod neobișnuit de a raporta decesele Covid-19 explică constatarea clară a faptului că majoritatea victimelor sale au și alte boli și ar fi în mod normal predispuse la alte virusuri sezoniere, care nu sunt înregistrate niciodată ca o cauză specifică a decesului. Să luăm în considerare și graficele Covid-19, care arată o creștere exponențială a cazurilor și a deceselor. Pot arăta alarmant. Dar dacă am urmări gripa sau alte virusuri sezoniere în același mod, am vedea și la ele o creștere exponențială. De asemenea, vom vedea unele țări în spatele altora și rate de mortalitate izbitoare. Centrele pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, de exemplu, publică estimări săptămânale ale cazurilor de gripă. Ultimele cifre arată că, din septembrie, gripa a infectat 38 de milioane de americani, a internat 390.000 și a ucis 23.000. Acest lucru nu provoacă o panică generală, deoarece gripa este familiară”.

Profesorul britanic a comparat date adunate din mai multe țări, remarcând o serie de diferențe. “Datele despre Covid-19 diferă de la o țară la alta. Uitați-vă la cifrele pentru Italia și Germania. În momentul scrierii acestui articol, Italia are 69.176 de cazuri înregistrate și 6.820 de decese, o rată de 9,9%. Germania are 32.986 de cazuri și 157 de decese, o rată de 0,5%. Credem că tulpina de virus este atât de diferită în aceste țări din apropiere, încât practic reprezintă diferite boli? Sau că populațiile sunt atât de diferite în sensibilitatea lor la virus, încât rata de deces poate varia mai mult de 20 de ori? Dacă nu, ar trebui să bănuim o eroare sistematică, și anume că datele Covid-19 pe care le vedem din diferite țări nu sunt direct comparabile. Priviți alte rate: Spania 7,1%, SUA 1,3%, Elveția 1,3%, Franța 4,3%, Coreea de Sud 1,3%, Iran 7,8%. S-ar putea foarte bine să comparăm merele cu portocalele. Înregistrarea cazurilor în care a existat un test pozitiv pentru virus este un lucru foarte diferit de înregistrarea virusului ca principală cauză de deces. Dovezile recente din Islanda, o țară cu o organizare foarte puternică pentru testarea largă a populației, sugerează că până la 50% din infecții sunt aproape complet asimptomatice. Restul sunt, în marea lor majoritate, relativ minore. De fapt, cifrele Islandei, 648 de cazuri și două decese, dau o rată de deces de 0,3%. Pe măsură ce testarea populației va deveni mai răspândită în alte părți ale lumii, vom găsi o proporție tot mai mare de cazuri în care infecțiile au apărut deja și au provocat doar efecte ușoare. De fapt, pe măsură ce trece timpul, acest lucru va deveni adevărat la modul general, deoarece majoritatea infecțiilor tind să scadă în virulență pe măsură ce epidemia progresează”.

Specialistul a analizat și decesele și spune că nu a văzut dovezi statistice care să indice o rată mare a mortalității, în oricare parte a lumii.

“Covid-19 poate compromite grav tractul respirator la unii pacienți, în special în cazul celor cu probleme pulmonare și la fumători. Persoanele în vârstă sunt probabil mai expuse riscurilor, așa cum sunt expuse infecțiilor de orice fel. Vârsta medie a celor care mor în Italia este de 78,5 ani, cu aproape nouă din zece decese în rândul celor peste 70 de ani. Speranța de viață în Italia este de 82,5 ani. Dar lucrurile nu sunt egale atunci când un nou virus sezonier își face debutul. Cu siguranță pare rezonabil, acum, ca un anumit grad de distanțare socială să fie menținut o perioadă, în special pentru persoanele în vârstă și pentru imunitate. Dar, atunci când sunt introduse măsuri drastice, acestea ar trebui să se bazeze pe dovezi clare. În cazul Covid-19, dovezile nu sunt clare. Blocarea Marii Britanii a fost transmisă prin raportarea la ceva ce s-ar putea întâmpla. Trebuie cunoscute mai multe privind aceste modele. În mare parte, reacțiile la Covid-19 pare explicate prin faptul că urmărim acest virus într-un mod în care nu a mai fost urmărit niciun virus. Imaginile surprinse în spitalele italiene au fost șocante și alimentează televiziunile, dar televiziunea nu este știință. În mod clar, restricțiile vor încetini răspândirea Covid-19, astfel încât vor fi mai puține cazuri. Când vom relaxa măsurile, vor mai fi mai multe cazuri. Dar acest lucru nu trebuie să fie un motiv pentru a menține blocajul: răspândirea cazurilor este doar ceva de care să ne temem dacă avem de-a face cu un virus neobișnuit de letal. Acesta este motivul pentru care modul în care înregistrăm datele va fi extrem de important. Dacă nu restrângem criteriile pentru înregistrarea morții provocate doar de acest virus (spre deosebire de faptul că este prezent la cei care au murit din alte motive), cifrele oficiale pot arăta mult mai multe decese cauzate de virus decât se întâmplă de fapt. Și atunci? Cum măsurăm consecințele asupra sănătății atunci când le confiscăm oamenilor viața, locul de muncă, timpul liber pentru a-i proteja de o amenințare anticipată? Cine provoacă până la urmă mai puțin rău?”