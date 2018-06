ȘOC în handbalul mondial: Una dintre cele mai bune și frumoase jucătoare SE RETRAGE din activitate, din cauza problemelor medicale - VIDEO

Handbalul mondial e în stare de șoc! Una dintre cele mai bune jucătoare ale momentului a anunțat că e obligată să se retragă din activitate din cauza problemelor medicale. Ekaterina Ilina, jucătoarea campioanei Rusiei, Rostov-Don, a decis să renunțe la cariera profesionistă. Rusoaica, probabil cea mai frumoasă handbalistă din lume, are probleme grave la coloana vertebrală.

Handbalista făcut anunțul la o conferință de presă, după meciul împotriva naționalei Austriei, câștigat de rusoaice cu 26:25, ceea ce le-a adus calificarea la Campionatul European. La conferință de presă a mai participat și selecționerul Rusiei, Evgheni Trefilov.

În 2013, Ekaterina Ilina câștiga, cu Lada Toliatti, Cupa EHF. În sezonul 2014-2015, Ilina s-a transferat la echipa Rostov-Don. Ea a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial pentru Junioare din 2008 și medalia de argint la Campionatul Mondial pentru Tineret din 2010. De asemenea, ea este medaliată cu bronz la Campionatul European pentru Tineret din 2009.Cu naționala de senioare a Rusiei, Ilina a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de vară din 2016, desfășurate la Rio de Janeiro.

”Din nefericire, acest eveniment sportiv va avea loc fără mine, dar vreau să vă spun nu "la revedere", ci "rămas bun", și chiar mai bine, "pe curând”. Viața este una și am făcut tot ce am putut pentru jocul meu preferat. Dar durerea și durerea sunt dincolo de mine. Am nevoie de tratament și de recuperare. Starea mea de sănătate, problemele la coloană, accidentările, nu-mi mai permit să intru pe parchet. Iubesc handbalul și m-am dedicat acestui sport timp de 20 de ani. M-a învățat să lupt cu dificultățile și durerile, iar datorită acestui sport am devenit campioană olimpică și am fost iubită și apreciată. Dar, am nevoie urgentă de tratament și dincolo de dragostea pentru sport, trebuie să am grijă de viața mea.Din acest motiv, trebuie să-mi suspend cariera sportivă.

Cu toată inima mea, care este literalmente sfâșiată, vreau să spun vă mulțumesc pentru toți anii de colaborare și prietenie strânsă, le mulțumesc tuturor celor care m-au format ca persoană: Dmitriy Savinov și guvernatorul Serghei, Alexei și Tatiana Gumyanovym, Levon H. Hakobyan, Viaceslav Kirilenko Vladimirovici, Evhen Trefilova, Ian și Leslie Frederick. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Anton Nikolaevich Revenko, Ivan Ignatievich Savvidi, Serghei Nikolaevich Shishkarev. Sunt foarte recunoscătoare și apreciez tot ce ați făcut pentru mine ca sportiv și persoană.

Mulțumesc fanilor și adversarilor, echipei „Rostov-Don“ și echipei naționale a Rusiei.”, a spus Ilina cu lacrimi în ochi.