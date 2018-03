ȘOC la Chișinău! Ministrul Justiției, cetățean român, a demisionat în urma unor interceptări explozive: 'Nimeni nu este sigur de viaţa sa privată'

Ministrul Justiţiei din Republica Moldova, Alexandru Tănase, şi-a anunţat, duminică dimineaţă, demisia, prin intermediul unei postări pe Facebook, în urma scandalului vizavi de interceptarea unei discuţii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.

"Dragi colegi și prieteni,

Am acceptat demnitatea de Ministeru al Justiție pentru a promova reforme pe domeniul justiției fiind conștient de complexitatea și dificultatea acestora. Nu mi-am propus nici pentru o clipă să mă implic în activități politice, cu atât mai mult n-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni țintă electorală. Este în spiritul valorilor europene, ca orice funcție de demnitate publică, să se bazeze mai întâi de toate pe încredere publică. Atunci când această încredere este periclitată, chiar și de motive lipsite de pertinență, orice inițiativă cât de bună ar fi, nu va da rezultatul scontat. Interesul personal nu poate fi pus deasupra interesului general. În acest context, am ajuns la concluzia ca cea mai potrivită soluție în situația creată este să-mi prezint în zilele ce urmează, demisia din funcția de Ministru al Justiției, astfel încheindu-mi cariera publică.

Pentru mine a fost o adevărată onoare, ca mai bine de un deceniu să-mi servesc poporul țării mele în funcția de parlamentar, membru al guvernului și judecător constituțional. Vreau să mulțumesc Premierului Pavel Filip pentru încrederea acordată și colegilor miniștri din Guvern cu care am avut o colaborare frumoasă, în binele oamenilor din Republici Moldova.", a scris Alexandru Tănase pe Facebook, potrivit Agerpres.

Tănase a afirmat sâmbătă, 10 martie, că "trăim într-o ţară unde nimeni nu este sigur de viaţa sa privata, libertatea individuală si alte drepturi inerente unei societăţi democratice”, în contextul apariţiei în presă a discuţiei telefonice pe care ar fi avut-o cu fostul deputat Veaceslav Platon pe subiectul jafului bancar.

De altfel, Alexandru Tănase a confirmat că îl cunoaşte pe Veaceslav Platon încă din perioada când erau ambii deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova. "Nu pot fi sigur asupra autenticităţii acestei înregistrări, deoarece discuţia a avut loc cu mai mulţi ani în urmă şi nu i-am dat mare importanţă. În realitate, conţinutul discuţiei, în partea ce mă priveşte, nu scoate în evidenţă nimic interesant, de cât însăşi faptul existenţei discuţiei în sine”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.