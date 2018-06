ȘOC la Mondiale: Argentina e aproape de ELIMINARE, după UMILINȚA cu Croația - VIDEO

Croaţia a obţinut calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, joi, la Nijnîi Novgorod, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Argentinei. Au marcat Rebici '53, Modrici '80 şi Rakitici '90+1.

La primul gol, Rebici a primit o minge cadou de la portarul Caballero, care a vrut să degajeze, dar i-a ridicat doar balonul croatului, care a înscris spectaculos din voleu.

Citește și: Monica Macovei, lovitură neașteptată pentru Kovesi! Declarații tranșante ale fostului ministru al Justiției

În minutul 80, Modrici a marcat cu un şut puternic din afara careului.

În prelungiri, Rakitici a marcat simplu, din 6 metri, după o fază de contraatac şi după ce argentinienii s-au oprit reclamând ofsaid.

Croaţia se alătură Rusiei, Uruguayului şi Franţei, care au obţinut calificarea în optimi după câte două meciuri.

Citește și: Interesant! Cine se află în cărți pentru „Ferma Vedetelor 4”

Au evoluat următoarele echipe:

Argentina: Caballero - Otamendi, Mercado, Tagliafico - Salvio (Pavon '56), Enzo Pérez (Dybala '68), Mascherano, Acuña - Meza, Agüero (Higuain '54), Messi. Selecţioner Jorge Sampaoli;

Croaţia: Subasici - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinici - Rakitici, Brozovici - Rebici (Kramarici '57), Modrici, Perisici (Kovacici '82) - Mandzukici (Corluka '90+3). Selecţioner Zlatko Dalici.

Arbitru: Ravşan Irmatov (Uzbekistan).

Citește și: Dezastru pentru Telekom! Ce se va întâmpla cu datele a mii de clienți

În această grupă s-au mai înregistrat rezultatele:

Argentina - Islanda, scor 1-1

Croaţia - Nigeria, scor 2-0.

VIneri, de la ora 18.00, la Volgograd, tot în etapa a doua a Grupei D, va avea loc meciul Nigeria - Islanda.

Citește și: Campanie incredibilă a celor de la Burger King: Câți bani oferă femeilor care rămân însărcinate cu un fotbalist de la Campionatul Mondial 2018 .

Rakitic adds insult to injury with an easy tap in to make it 3-0 for Croatia! pic.twitter.com/aOQgNTiUG6