DOCUMENT Octavian Berceanu se luptă cu Vlad Voiculescu pentru șefia USR PLUS București

Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a anunțat, prin intermediul unei scrisori de intenție, că vrea să preia șefia USR PLUS București și va candida, pentru acest loc, cu Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, în cadrul scrutinului intern de la finalul săptămânii.

„Eu sunt Octavian Berceanu, sau simplu și eficient Tavi. Sunt onorat deopotrivă de susținerea oamenilor de pretutindeni, pe care am câștigat-o prin multă muncă, cât și de încrederea voastră. Împreună avem șansa să facem din filiala USRPLUS București un reper pentru politică. Vă cer votul pentru că merităm să câștigăm împreună inimile și simpatia bucureștenilor!”, scrie Berceanu în scrisoarea de intenție.

Scrisoarea poate fi citită AICI

Berceanu susține că Biroul Municipal după alegeri trebuie să fie un birou al celor pe care-i reprezintă transparent, deschis, eficient si bine organizat și trebuie să prezinte încredere pentru toți bucureștenii.

Acesta susține că vrea să transforme filiala USRPLUS București din „Cenușereasă în Prințesă”.

Berceanu a ținut să le reamintească colegilor, în scrisoarea de intenție depusă pentru candidatura la șefia USR PLUS București, succesle pe care le-a avut ca șef al Gărzii de Mediu într-un timp foarte scurt.

„Dacă vă întrebați cum am reușit să reduc poluarea în București, în mai puțin de 2 luni, acolo unde ceilalți au eșuat timp de decenii, răspunsul este simplu. În cei 4 ani de mandat de consilier general am avut, probabil, cea mai activă muncă de teren dintre toți cei 200 de consilieri bucureșteni. Am mers pe mai toate străzile, am inventariat provocările, inclusive cele legate de mediu și am căutat soluții practice. Să fi în prima linie e condiție obligatorie ca oamenii să te cunoască, să-i poți reprezenta cu succes și să poți negocia în numele lor. Am învățat să negociez, pentru comunitățile din Romania, cu reprezentanții Parlamentului, cu Guvernul și cu instituțiile locale”, a subliniat Berceanu.

Acesta va candida împotriva lui Vlad Voiculescu a cărui imagine a fost destul de șifonată după ce a fost demis din Guvern de premierul Florin Cîțu.

Octavian Berceanu de a intra în competiția internă din București din partea USR care nu avea un candidat. Actualul copreședinte USR al filialei, Claudiu Năsui, nu intenționa să îl contracandideze pe copreședintele PLUS Vlad Voiculescu.

„Ofer speranță, în locul resemnării. Să ne vedem sănătoși si mai înțelepți, la urne! Vă mulțumesc pentru vot! Politica trebuie să ne dea, deopotrivă, rezultate și speranță!”, a încheiat Berceanu.