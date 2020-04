Oferta Bucureştiului de a prelua mai multe meciuri este una de ajutor şi solidaritate cu celelalte oraşe-gazdă, scrie FRF pe tema Euro 2020

FRF a precizat, miercuri, într-un comunicat, că nu există o competiţie între oraşele-gazdă ale Euro-2020, iar oferta Bucureştiului de a prelua meciuri care ar putea intra sub incidenţa forţei majore este una de ajutor şi solidaritate, potrivit news.ro.

"Federaţia Română de Fotbal salută declaraţia de intenţie a ministrului sportului, domnul Ionuţ Stroe, de a formaliza la nivel guvernamental oferta Bucureştiului de găzduire a mai multor meciuri ale EURO 2020 decât cele alocate până acum, dacă se va pune problema unei redistribuiri. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a avut consultări cu partenerii reprezentativi din proiectul organizării EURO 2020 la Bucureşti încă de la momentul amânării competiţiei şi a informat UEFA despre această disponibilitate.

În acelaşi timp, Federaţia Română de Fotbal transmite federaţiilor partenere în proiectul UEFA EURO 2020 gânduri de solidaritate în aceste vremuri de grele încercări şi le asigură că va acţiona în continuare în spiritul întrajutorării pentru protejarea familiei fotbalului european. Colegilor olandezi le rezervăm o atenţie în plus întrucât Amsterdam este oraşul-pereche cu Bucureşti pentru găzduirea meciurilor din grupa C.

Federaţia Română de Fotbal îşi doreşte ca toate celelalte 11 oraşe-gazdă care au format proiectul iniţial al EURO 2020 să poată să-şi desăvârşească organizarea turneului şi să ofere propriilor suporteri satisfacţia unor meciuri de mare interes. Va fi o sărbătoare cu atât mai mare după ce omenirea va fi trecut prin încercarea acestei pandemii. Doar în conceptul iniţial, acela de a crea o Europă unită prin fotbal, prin punţile construite de suporteri, s-ar ajunge la marea bucurie a celebrării a 60 de ani de la primul Campionat European.

Citește și: Raed Arafat RĂSTOARNĂ TOT: Pandemia va veni în valuri, trebuie să învățăm să conviețuim cu ea

Nu este nicio competiţie între oraşele-gazdă, ba dimpotrivă, în toţi aceşti ani de pregătire s-a conlucrat strâns pentru a oferi fanilor aceeaşi experienţă fantastică şi la Londra sau Baku, şi la St. Petersburg sau Roma. Oferta Bucureştiului de a prelua meciuri care ar putea intra sub incidenţa forţei majore este una de ajutor şi solidaritate cu celelalte oraşe-gazdă. Spiritul sub care a fost concepută ediţia specială a acestui Campionat European trebuie să rămână nealterat", se arată în comunicatul FRF.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că, dacă vor exista ţări care renunţă la organizarea de meciuri din cadrul Euro-2020, turneu final al CE amânat pentru anul viitor, o parte din aceste partide ar putea fi găzduite de România.

"Suntem într-un dialog foarte strâns cu UEFA, astfel încât dacă va exista vreo fereastră de oportunitate să putem să aducem chiar mai multe meciuri la Bucureşti (n.r. - de la Euro-2020)", a declarat Burleanu.

Şi ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a anunţat că România este dispusă să găzduiască mai mult de patru meciuri în cadrul Campionatului European de Fotbal Euro 2020, propunere pe care a discutat-o şi cu premierul Ludovic Orban.

“Pot să confirm că Bucureştiul va găzdui în mod sigur cele 4 meciuri din calendarul EURO 2020 care s-a amânat cu un an. Din păcate, există în Europa oraşe dintre cele organizatoare care resimt mult mai dur impactul acestei pandemii şi deja au anunţat, oficial sau nu, că au dificultăţi în a-şi onora angajamentul luat pentru anul acesta. În acest context pot spune foarte clar şi limpede că noi ne afirmăm disponibilitatea în a prelua organizarea acestor meciuri. Pentru că este o chestiune care ţine de onoarea, ţine de imaginea şi posibilităţile acestei ţări. Acest lucru l-am discutat şi cu premierul Ludovic Orban, l-am comunicat şi preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal, cu care am discuţii constante... şi suntem dispuşi să organizăm mai multe meciuri la Bucureşti în EURO 2020. Am scris deja o Hotărâre de Guvern care practic va reconfirma în mod oficial angajamentul nostru ferm pentru organizarea acestui extrem de important eveniment. Probabil că mâine va intra în şedinţa de Guvern. Este un document care practic declară de interes public şi de importanţă naţională acest Campionat European de fotbal de anul viitor. În momentul de faţă Hotărârea de Guvern se află la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, unde probabil are deja obţinut avizul. Iar mâine va intra pe ordinea de zi a Guvernului sub rezerva obţinerii unui aviz similar din partea Ministerului Justiţiei. Eu sper ca prin această Hotărâre de Guvern să fim foarte bine înţeleşi că ne dorim mai mult de la acest important eveniment care practic ne va aduce vizibilitate în plus, va crea imagine României şi ne va aduce multiple beneficii economice şi, bineînţeles, va suplimenta resursele pe care le putem atrage", a spus Ionuţ Stroe, conform paginii de Facebook a Ministerului Tineretului şi Sportului.

Turneul final al Campionatul European de fotbal, care include meciuri la Bucureşti şi în alte 11 oraşe euroepene, a fost amânat cu un an din cauza coronavirusului, astfel că se va desfăşura în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021.

Cele patru partide găzduite de Arena Naţională, trei din grupa C şi o optime de finală, se vor disputa la următoarele date:

Duminică, 13 iunie 2021, ora 19.00

Austria – câştigătoare play-off D sau A;

Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00

Ucraina – Câştigătoare play-off D sau A;

Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00

Ucraina – Austria;

Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00;

1F – 3A/B/C.

Pentru a fi prezentă la Euro-2020, România trebuie să câştige play-off-ul din toamna acestui an. În primul meci, tricolorii vor disputa semifinala barajului în Islanda. În cazul unui succes, România va juca pentru locul la turneul final, tot pe teren străin, în faţa Bulgariei sau Ungariei.