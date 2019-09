OFERTA premierului Viorica Dăncilă pentru firmele americane care vor să investească în România: Avem cel mai ambițios plan de stimulare a afacerilor

Prim-ministrul Viorica Dăncilă, aflată în vizită de lucru în SUA, a participat la o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor americane interesate de oportunităţile de afaceri oferite de economia românească, prilej cu care a exprimat dorinţa României de a consolida şi aprofunda dimensiunea economică a Parteneriatului Strategic cu SUA.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul a subliniat importanţa parteneriatului transatlantic pentru prosperitatea şi securitatea economică a Europei şi a Statelor Unite ale Americii şi a punctat dorinţa României de a consolida şi aprofunda dimensiunea economică a Parteneriatului Strategic cu SUA.



Premierul şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, care a participat la întâlnire, le-au prezentat investitorilor măsurile adoptate de Guvernul României, precum şi oportunităţile pe care ţara noastră le oferă în domenii esenţiale cum ar fi: energie, sănătate, cercetare şi inovare, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, alături de invitaţia de a investi în ţara noastră.



Anunţul agenţiei FTSE Russell referitor la trecerea pieţei de capital din România la statutul de piaţa emergentă este un semnal puternic şi o confirmare a faptului că ţara noastră este o destinaţie favorabilă şi stabilă pentru investitori, au arătat cei doi oficiali români.

"Guvernul român a adoptat unele dintre cele mai ambiţioase măsuri de stimulare a afacerilor din regiune, precum şi de reducere şi simplificare a procedurilor birocratice. Am asigurat, de asemenea, un cadru amplu de finanţare a proiectelor de afaceri, prin scheme de ajutor de stat destinate atât marilor companii, cât şi întreprinderilor mici şi mijlocii", a subliniat prim-ministrul Dăncilă, potrivit comunicatului.



Totodată, Guvernul a alcătuit o listă de proiecte mari, care pot fi de interes pentru companiile din SUA, privind infrastructura rutieră, căile ferate, porturile şi aeroporturile, reţeaua de metrou, energia, turismul şi asistenţa medicală şi care pot fi realizate prin intermediul parteneriatelor public private.



"Legea parteneriatului public-privat adoptată recent include mai multe elemente de atractivitate pentru firmele americane interesate, precum termeni contractuali extinşi şi o flexibilitate crescută a condiţiilor de finanţare, care permit acum utilizarea de fonduri publice şi o mai bună împărţire a riscurilor între partenerul public şi cel privat", a adăugat şefa Executivului.



Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat că economia românească "traversează una dintre cele mai bune perioade din punctul de vedere al sustenabilităţii creşterii economice şi al potenţialului viitor de dezvoltare".



"România are una dintre cele mai mari rate de creştere economică din Uniunea Europeană, a şasea cea mai mică rată a datoriei publice în PIB din UE şi cea mai mică rată a şomajului din ultimii 30 de ani, indicatori atestaţi de către agenţiile de rating şi instituţiile de profil europene şi internaţionale. Aceasta este fundaţia solidă pe care România construieşte o economie tot mai dezvoltată şi reduce constant decalajele faţă de media europeană", a subliniat Teodorovici.



Premierul şi miniştrii au reiterat disponibilitatea Guvernului de a menţine un dialog constant şi constructiv cu investitorii americani interesaţi de piaţa din România, inclusiv pentru identificarea soluţiilor optime de asigurarea a succesului proiectelor şi investiţiilor în economia ţării noastre, arată sursa citată.



"Reprezentanţii companiilor americane au apreciat deschiderea la dialog şi faptul că miniştrii români au o prezenţă activă la forumurile de investiţii organizate de mediul de afaceri. De asemenea, au salutat măsurile luate de Guvernul României referitoare la creşterea bugetului destinat investiţiilor în sănătate şi infrastructură, precum şi la oportunităţile de creştere a industriei strategice de apărare", se mai menţionează în comunicat.



La întrevedere au mai participat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, şi ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu.



De asemenea, au participat reprezentanţi ai companiilor Alexandrion, Access Softek Inc., Kunstadt Associates, Intermediate Capital Group, RACC Florida, Auerbach Grayson, Franklin Templeton Investment Management Ltd., Herzfeld & Rubin, Stein Mitchell Beato & Missner LLP, RACC NY, Cross Range Capital, EisnerAmper LLP, Modern Pulse Consulting Group, Ascending Markets Financial Guarantee Corporation, Amazon, Teva Pharmaceutical, RACC International, Mercury LLC, Developing World Markets, Misonix Inc., GAMCO Investors Inc., EisnerAmper LLP, DeltrexUSA, Squire Patton Boggs, Honeywell.