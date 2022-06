Șoferul beat care a accidentat mortal un bărbat de 74 de ani a fost pus sub control judiciar

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, care se afla în stare de ebrietate la volan şi a accidentat mortal un bărbat de 74 de ani, duminică, pe o stradă din municipiul Bârlad, a fost pus, marţi, sub control judiciar, de către o instanţă a Judecătoriei Bârlad, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, tânărul avea o alcoolemie de 1.15 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În autoturism, în calitate de pasager, se afla şi proprietarul maşinii, un bărbat din comuna Iveşti, care consumase, de asemenea, băuturi alcoolice, având o alcoolemie de 0.99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

"În ziua de 20 iunie, în baza probatoriului administrat, poliţiştii bârlădeni l-au reţinut pe conducătorul auto, pe o perioadă de 24 ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Totodată, proprietarul autoturismului a fost reţinut, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prin aceea că ar fi încredinţat un vehicul, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care ar fi ştiut că se află sub influenţa alcoolului. Faţă de conducătorul auto, Judecătoria Bârlad a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Totodată, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad a dispus, faţă de bărbatul din comuna Iveşti, proprietarul maşinii, măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a celor doi bărbaţi.