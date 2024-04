Șoferul beat care a ucis în accident un om, iar un copil a fost rănit, reţinut

Un şofer care a urcat beat la volan şi care a fost implicat într-un accident în urma căruia un om a murit, iar alţi doi, între care un copil, au fost răniţi, a fost reţinut. El este acuzat de ucidere din culpă şi, conform noilor prevederi legislative, dacă va fi găsit vinovat va fi condamnat la închisoare cu executare, potrivit news.ro.

Şoferul în vârstă de 28 de ani a fost implicat într-un accident rutier produs în municipiul Râmnicu Vâlcea vineri.

Maşina condusă de acesta a intrat în coliziune cu alte două autoturisme. Şoferul unuia dintre acestea, un bărbat de 58 de ani, a murit în urma impactului.

Cel de-al doilea şofer şi un copil de nouă ani au fost răniţi. Testul de alcoolemie a arătat că şoferul de 28 de ani era beat, rezultatul indicând valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Sâmbătă, în urma probatoriului, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore.

Duminică, el va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea luării unei măsuri legale.

În cauză poliţiştii continuă cercetările, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, aflat sub supravegherea procurorului de caz.