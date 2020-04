OFF-ul unul parlamentar de Giurgiu: Guvernul NU a ajutat cu nimic spitalele județene! Îi rog pe cei de la PNL să viziteze un spital să vadă care este adevărul

Dr.Cristina Elena Dinu, deputatul PSD de Giurgiu se declară ”obosită” de retorica de izolați la domiciliu care se plictisesc a colegilor ei de la PNL, oameni care stau acasă și doar cobesc pe Facebook despre ceea ce face sau nu ar face administrația locală.

Parlamentarul PSD îi invită la Spitalul Județean Giurgiu pe acești comentatori de Facebook să vadă care este realitatea din teren și îi informează că Guvernul PNL nu a ajutat cu nimic.

”Pentru că, în ultima perioadă, am obosit citind pe paginile de Facebook ale colegilor mei #parlamentari PNL ce are şi ce nu are #Spitalul Judeţean Giurgiu în lupta împotriva COVID-19, tabele puse cu copy-paste de pe site-uri oficiale cu cele 10 cutii de Plaquenil pe care #Guvernul ni le-a alocat în mărinimia lui, şi pentru că mă simt datoare, ca şi cunoscător al situaţiei de fapt din sistemul medical giurgiuvean, voi face o serie de #precizări conforme cu realitatea.

#Dragi colegi liberali, îngrijirea pacienţilor cu COVID-19 nu presupune doar cele 10 cutii de Plaquenil, venite #ieri la Giurgiu, iar #protejarea personalului medical în această luptă nu se face tot de ieri, de când au venit câteva măşti şi câteva combinezoane de la Guvern!

Faptul că cereţi demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, doar de dragul polemicilor politice, nu vă onorează.

Şi acum, #faptele!

Încă de la începutul acestei epidemii şi de când Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost nominalizat în lista spitalelor care îngrijesc pacienţi cu coronavirus, acesta, cu finanţare de la Consiliul Judeţean Giurgiu, prin grija #preşedintelui Marian Mina şi a echipei sale, a început pregătirea pentru amenajarea unei secţii separate pentru pacienţii cu COVID-19, care în acest moment este finalizată.

S-au achiziţionat, unele au sosit iar altele urmează să sosească la spital, un real- time PCR pentru testarea giurgiuvenilor, un #aparat de radiologie mobil pentru ca pacienţilor în stare gravă să li se poată face radiografii la pat, 8 paturi de spital cu #radiotransparenţă tocmai pentru acest lucru, 20 de paturi speciale, un ventilator portabil şi şase #ventilatoare fixe pentru ATI, care se vor adăuga celor deja existente şi care vor fi folosite pentru salvarea vieţii pacienţilor cu COVID-19.

Tot #Consiliul Judeţean Giurgiu a suportat din surse proprii realizarea #filtrelor la intrarea şi la ieşirea din secţia pentru cei cu COVID-19, dar şi din celelalte secţii ale spitalului(pentru necunoscători, acestea sunt nişte camere speciale unde cei care intră în contact cu pacienţii se dezinfectează şi se schimbă de echipamentele contaminate).

Totodată, la intrarea şi la ieşirea din această secţie vor exista nişte #tuneluri speciale pentru dezinfecţie, achiziţionate şi montate tot de Consiliul Judeţean Giurgiu.

De asemenea, în toată această perioadă, pacienţii deja internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi bolnavii cu COVID-19 au beneficiat de tratamentul corespunzător, conform protocoalelor terapeutice de îngrijire şi de hrană, #fără niciun leu alocat spitalului de către Guvernul României. Totul, prin grija #Consiliului Judeţean Giurgiu!

Tot CJ Giurgiu a suplimentat fondurile spitalului nostru pentru achiziţionarea echipamentelor de protecţie şi a dezinfectanţilor care s-au folosit şi se folosesc în spital, de la declanşarea epidemiei şi #nu de ieri.

În plus, pentru #protejarea personalului medical care lucrează cu bolnavii de COVID-19, şi a familiilor acestora, Consiliul Judeţean Giurgiu plăteşte 36 de camere pentru cazarea lor.

Tot Consiliul Judeţean Giurgiu, odată cu sistarea transportului în comun, suportă cheltuiala cu două microbuze pentru transportul personalului medical, de la locul de cazare la spital.

Acestea sunt #faptele reale pe care eraţi obligaţi să le cunoaşteţi înainte de a ieşi public şi a arunca cu noroi în cei care într-adevăr muncesc şi fac ca lucrurile să funcţioneze, în această perioadă!

Povestea celor 10 cutii de Plaquenil în fapt este următoarea: într-o primă etapă, deşi Spitalul Giurgiu făcuse solicitări, Ministerul Sănătăţii nu a alocat nicio cutie, nici de Plaquenil, nici de alt medicament Spitalului Judeţean Giurgiu. Prin demersurile pe care le-am făcut unii dintre noi, cei pe care ne interesează sănătatea giurgiuvenilor în această perioadă, s-au refăcut listele cu distribuţia de medicamente pe judeţe şi, astfel, Spitalul Giurgiu a primit cele 10 cutii de Plaquenil cu care atât vă lăudaţi.

Mărturisesc că #aşteptările mele de la parlamentarii de Giurgiu ai partidului aflat la Guvernare erau unele mult mai mari, pentru că, în situaţii de acest gen culoarea politică nu ar trebui să conteze.

Ar fi mari #nevoile şi ar fi multe de spus, şi cred că, în spiritul adevărului, ar trebui să îi cereţi #scuze public preşedintelui CJ Giurgiu, Marian Mina, căruia i-aţi cerut demisia!

P.S.: Pentru că sunteţi parlamentari de Giurgiu şi pentru că, teoretic, ar trebui să vă intereseze ce se întâmplă în comunitate, vă invit, odată la 2 zile, aşa cum fac eu, să veniţi la Spitalul Judeţean Giurgiu şi să vedeţi cu ce mai puteţi ajuta comunitatea giurgiuveană, prin demersurile pe care le puteţi face către guvernul dumneavoastră!, susține Dr.Cristina Elena Dinu, Parlamentar PSD de Giurgiu.