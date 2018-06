OFICIAL Andrei Năstase e noul primar al Chișinăului

Andrei Năstase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate şi Adevăr" (PPDA), este noul primar al Chişinăului, el devansându-l în turul al doilea al alegerilor locale parţiale pe candidatul socialiştilor, Ion Cerban.

Conform rezultatelor preliminare anunţate de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, după procesarea tuturor proceselor-verbale, Andrei Năstase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate şi Adevăr" (PPDA), a obţinut 52, 57% din voturi, iar Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), din care provine preşedintele Igor Dodon - 47,43%.

La ora 21.00 s-au închis secţiile de votare, iar prezenţa la urne a fost puţin peste 39%, ceea ce înseamnă 248.665 de alegători, dintre care 173.914 femei şi 110.752 bărbaţi, scrie news.ro.

„Am demonstrat că am reuşit. Succesul nostru constă în faptul că am dat dovadă de unitate cu partidele pro-europene. Un sprijin enorm din partea Maiei Sandu. Odată ce am decis că se merge cu un singur candidat, nimeni nu a mai pus la îndoială legitimitatea acestui candidat. Am o datorie mare faţă de colegii mei de la partid”, a spus Andrei Năstase în prima declaraţie după închiderea urnelor.

El a menţionat că va stabili „o relaţie instituţională” cu Guvernul.

„A fost o campanie bună. Am reuşit să mişcăm accente, nu geopolitică şi politică. Rezultatul va fi pe măsură. Eu vreau să mulţumesc tuturor chişinăuienilor care au ieşit astăzi la vot. Vreau să mulţumesc echipei mele, am avut o campanie bună începând cu programul şi terminând cu alte aspecte. Aşteptăm numărarea voturilor”, a declarat şi Ion Ceban.

Ceban a anunţat că preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost la sediul PSRM unde aşteapta rezultatele scrutinului. Întrebat de către jurnalişti dacă prezenţa lui Dodon la sediul partidului nu e ilegală, Ceban a spus că preşedintele „nu face campanie, nici n-a făcut astăzi pe durata zilei”.

Cel care va fi ales primar în urma scrutinului de duminică va conduce Chişinăul timp de un an, până la alegerile locale la termen.

Alegerile locale anticipate au loc în condiţiile în care postul de primar a rămas vacant după ce Dorin Chirtoacă a demisionat în luna februarie, după ce a fost suspendat din cauza dosarelor sale penale. În noiembrie 2017 a fost organizat şi un referendum pentur revocarea lui, care a fost însă invalidat din cauza prezenţei scăzute la urne. Dorin Chirtoacă este acuzat de acte de corupere pasivă în formă agravată, precum şi trafic de influenţă în dosarul parcărilor plătite de la Chişinău.

