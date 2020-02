OFICIAL - Anticipate în 50 de zile de la dizolvarea Parlamentului / Vot pe liste suplimentare oriunde în țară / Guvernul a trimis OUG în Parlament

Secretarul General al Guvernului a trimis, vineri, Parlamentului, ordonanța de urgență care modifică legea alegerilor parlamentare astfel încât să se poată organiza mai repede alegeri anticipate, potrivit proiectului consultat de STIRIPESURSE.RO. Principalele prevederi din OUG:

3 zile de vot in Diaspora (ca la europarlamentare si prezidentiale)

(ca la europarlamentare si prezidentiale) Dublarea numarului de parlamentari in Diaspora ( de la 6 la 12 parlamentari)

( de la 6 la 12 parlamentari) In cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfasurarii acestora se stabileste cu cel putin 50 de zile inaintea votarii (fata de 90 de zile in prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decat in prezent)

(fata de 90 de zile in prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decat in prezent) Vot oriunde in tara, pe liste suplimentare (in ciuda opozitiei ferme a PSD si UDMR), fata de actuala lege care spune ca poti vota oriunde doar daca te afli in judetul de domiciliu

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ: vezi aici ce scrie în avizul negativ.

Potrivit OUG trimisa Parlamentului, la alegerile parlamentare se va vota astfel:

„Alegatorul voteaza la una dintre urmatoarele sectii de votare:

a) in cazul in care se afla in unitatea administrativ-teritoriala sau sectorul municipiului Bucure§ti unde isi are domiciliul sau resedinta, poate vota numai la sectia de votare la care este arondat conform domiciliului sau resedin^ei, dupa caz;

b) in cazul in care se afla in alta unitate administrativ-teritoriala sau subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea unde i§i are domiciliul, poate vota la orice sectie de votare;

c) in cazul in care se afla in strainatate, poate vota la orice sectie de votare organizata in strainatate;

d) in cazul in care are domiciliul in strainatate, iar in ziua votarii se afla in tara, poate vota la orice sectie de votare organizata in tara;

e) in cazul in care indeplineste functia de membru al biroului electoral al sectiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al sectiei de votare ori asigura mentinerea ordinii, voteaza la sectia de votare unde isi desfasoara activitatea;

f) in cazul in care are mobilitate redusa poate vota la orice sectie de votare care ii asigura accesul la vot.”