Consiliul Legislativ aruncă în aer OUG pentru anticipate

Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG emisă de Guvernul Ludovic Orban pentru urgentarea alegerilor anticipate. Consiliul Legislativ susține că Executivul a trimis proiectul spre avizare în ziua în care a fost demis prin moțiune de cenzură, or la acel moment nu mai avea dreptul să promoveze ordonanțe de urgență. De asemenea, „nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstitutionalitatea legii sau ordonantei simple sau de urgenta”, se mai arată în avizul negativ:

„Referitor la proiectul de Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate

Analizand proiectul de Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.35 din 4.02.2020, primit si inregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D101/5.02.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(3) din Regulamentul de organizare §i fiinc|ionare a Consiliului Legislativ,

Avizeaza negativ proiectul de ordonanta de urgenta, pentru urmatoarele considerente:

1. Prezentul proiect de ordonanta de urgenta are ca obiect de reglementare modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate.

2. Semnalam ca, la aceeasi data la care a fost primit spre avizare prezentul proiect de ordonanta de urgenta (05.02.2020), in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului a fost retrasa increderea acordata Guvernului, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, in conditiile art.67, art. 110 alin.(2) si art. 113 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 110 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvemul demis prin motiune de cenzura indeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pana la depunerea juramantului de membrii noului Guvern'.

In aplicarea prevederilor constitutionale sus-mentionate, art.37 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, prevede ca: ,In cazul incetarii mandatului sau, in conditiile prevazute de Constitutie, pdnd la depunerea juramantului de catre membrii noului Guvern, Guvernul continua sa emita numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fara a promova politici noi in aceasta perioada, Guvernul nu poate sd emitd ordonante sau ordonante de urgentasi nu poate initia proiecte de lege''

3. Mentionam, totodata, ca, potrivit prevederilor art.4 alin.(l) din Legea nr.73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, republicata, proiectele de ordonante si de hotarari cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvemului numai cu avizul Consiliului Legislativ.

Precizam ca, la paragraful 80 din considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 140/2019, se retine ca Legiuitorul constituant a reglementat in art.79 din Legea fundamentala rolul Consiliului Legislativ, de «organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii. El tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei». Sub acest aspect, nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstitutionalitatea legii sau ordonantei simple sau de urgenta”.

4. Precizam ca, in imprejurari si pentru motive similare, Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice, care a fost transmis de Secretariatul General al Guvemului cu adresa nr.288 din 10.10.2019, fiind emis Avizul negativ m.867 din 11.10.2019, fara a se face observatii pe textul proiectului”