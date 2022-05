Oficial din Guvernul României, în galeria Ungariei la momentul în care naționala de hochei a cântat imnul așa-numitului Ținut Secuiesc / Reacția ministrului

Naționala masculină a României, alcătuită în mare parte din hocheiști români de etnie maghiară, a evoluat în această săptămână la Campionatul Mondial, în Slovenia, iar la ultimul meci, ieri, cu Ungaria, a avut loc un moment controversat.

La partida dintre România și Ungaria (2-4), hocheiștii celor două naționale au oferit un moment incredibil. Astfel, potrivit Prosport, sportivii s-au aliniat la finalul meciului și au cântat împreună "imnul Ținutului Secuiesc", anunță gsp.ro.

Conform deputatului Dan Tanasă, care publică și o imagine, în galeria Ungariei de la meciul cu România s-ar fi aflat și ministrul Mediului, Tánczos Barna. Acesta a fost și președinte al Federației Române de Hochei și a apărut îmbrăcat într-un tricou al formației din Miercurea Ciuc.

„Individul cu pălărie este ministru în Guvernul României, nu al Ungariei. Ministrul ăsta, care își încasează salariul de la statul român, a fost prezent ieri în galeria Ungariei la meciul de hochei dintre naționalele Ungariei și României ce a avut loc în Slovenia”, se precizează în postarea deputatului.

Referitor la acuzațiile care i s-au adus, Tánczos Barna spune: "Da! Am fost la Campionatul Mondial de Hochei la Ljubljana ca să susțin jucătorii din Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Brașov, care au făcut tot posibilul ca să țină naționala României în Divizia I, grupa A.

Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna și Brașov care ar fi vrut să asiste la o performanță istorică. Din păcate nu a fost să fie. Pe mulți dintre jucători îi cunosc personal, îmi sunt prieteni. Știu că și-au dorit un singur lucru: ca România să rămână în această grupă valorică.

În legătură cu informațiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului.

La un moment dat, la câțiva metri de mine stătea o familie, ai cărei membri erau îmbrăcați în tricoul echipei naționale.

Și, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc".