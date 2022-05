Oficiali europeni: Un atac asupra Moldovei înseamnă un atac asupra României, iar până în 2024 veți face parte din Uniunea Europeană

Un atac asupra Moldovei înseamnă un atac asupra României, iar Ucraina, Georgia și R. Moldova vor face parte din Uniunea Europeană până în anul 2024. Cel puțin asta susțin Fabienne Keller, fostul primar al orașului Strasbourg din Franța, în prezent, membră în Parlamentul Europei și Filip Havârneanu, deputat în Parlamentul României, care au vizitat un centru de plasament temporar a refugiaților din municipiul Bălți, scrie Nord News.

Oficialii europeni și-au manifestat solidaritatea față de Ucraina care ține piept invaziei Rusiei. Totodată, ei au adus mulțumiri autorităților moldovenești pentru grija pe care o poartă pentru cei peste 90 de mii de refugiați care se află la în țara noastră.

”Este o dramă. Noi, eu și majoritatea Parlamentului European, oferă sancțiuni dure Rusiei pentru a pune sfârșit acestui război cât de curând posibil. Din câte observăm, războiul progresează, noi suntem foarte impresionați de capacitatea eroică a Ucrainei de a rezista și a lupta contra rușilor. Ce a făcut Moldova în această perioadă este eroic, cum și ați menționat dvs. Nu aveți o țară atât de bogată, dar ați oferit ceea ce ați putut oferi și ați primit refugiați ca pe ai voștri, aici, acasă. Partea umană a fost foarte importantă în ceea ce ați făcut anterior”, a declarat Fabienne Keller, membră a Parlamentului European

În legătură cu incidentele din regiunea transnistriană, oficialii au declarat că țara noastră poate conta pe Europa în cazul unui eventual război

”Noi, cu toții suntem foarte îngrijorați de toate mesajele internaționale. Ne este frică că Rusia va încerca să invadeze estul Ucrainei prin implicarea Transnistriei, este o frică a noastră. În caz de război, eu sunt 100% convinsă de faptul că Moldova va fi protejată de Europa la fel ca Ucraina. Este important să menționez faptul că ambele țări au completat chestionarele pentru aderarea la UE și majoritatea parlamentară a Europei sprijină acest proces de aderare la Europa”, a mai declarat oficialul european.

”Pentru mine, un atac asupra Moldovei înseamnă atac asupra României. Nu există nicio diferență și eu personal, Filip Havârneanu, deputat în Parlamentul României, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a fi alături de voi”, a declarat Filip Havârneanu deputat în Parlamentul României

Filip Havârneanu spune că a văzut cu proprii ochi ororile comise de ocupanții ruși în Ucraina.

”Am fost în Kiev, Bucea și Irpin. Am văzut ce înseamnă cu adevărat ororile și mi-am dat seama că prin cuvinte nu poți exprima prin ce trec acești oameni. Am văzut mormane de cadavre, totul devastat. Până acum cred că am adus peste 10 camioane, am adus zeci de tone de alimente, medicamente aici în Moldova, în Bălți și o să venim în continuare, încercăm se ajutăm pe cât se poate”, a mai declarat deputatul.

”Încercăm să aducem înalți oficiali pentru ca ei să vadă realitățile de aici pentru a vedea acest centru neoficial și pentru a vedea necesitățile pe care le au refugiații. Dumneavoastră ați văzut că ei au pus întrebări, dacă deputata va susține integrarea Ucrainei în UE, dacă ei vor vota pentru acest lucru, deci, ei au avut o comunicare și au abordat întrebări care îi frământă”, a spus Diana Grosu, activistă civică.

Refugiații ucraineni din Bălți au povestit despre clipele grele prin care sunt nevoiți să treacă, dar și despre dorul de casă.

”Eu îmi fac griji pentru Ucraina, am întrebat invitații cum să supraviețuim mai departe. Am discutat cu Filip și cu deputata din Strasbourg. Ei au răspuns că ne vor ajuta, că vor vota pentru faptul ca Ucraina, Moldova și Georgia, până în anul 2024, să facă parte din UE.”

”Ne este plăcut că astfel de oameni ne vizitează, ne acordă atenția, ne ajută. ”

”Eu nu știu ce va fi mai departe. Cred că oamenii care dețin funcții înalte trebuie să decidă lucruri importante. Noi sperăm să fie pace și vrem cât mai repede să ne întoarcem acasă”, au spus refugiații.

Statul moldovenesc cheltuiește peste 1 milion de dolari pe zi din buget pentru a face față crizei refugiaților, ceea ce reprezintă aproximativ o treime din costul total, restul fiind acoperit de diverse ajutoare externe. Anterior, Europa a oferit R. Moldova produse şi echipamente în valoare de aproape 800 de mii de euro prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. La fel, Franţa şi Regatul Ţărilor de Jos au oferit un bunuri în valoare de aproape un milion de euro pentru R. Moldova.

Amintim că, Președinta Maia Sandu a semnat la 3 martie cererea de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, iar pe 22 aprilie Republica Moldova a completat şi transmis primul chestionar de aderare la Uniunea Europeană ambasadorului UE la Chişinău, Janis Mazeiks.