Oficialii ucraineni reacționează dur la atacurile asupra Kievului chiar în timpul vizitei șefului ONU: 'Un atac la adresa securității mondiale'

Rusia a atacat vestul Kievului cu două rachete de croazieră, în timp ce secretarul general al ONU, António Guterres, vizita capitala ucraineană, o acțiune greu de văzut ca fiind altceva decât o batjocură a Moscovei la adresa organizației internaționale, relatează The Guardian.

Două explozii puternice au zguduit Kievul joi seara, după ce Guterres a vizitat locul masacrelor și gropilor comune de la periferia orașului și s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski.

Oficialii ucraineni s-au grăbit să sublinieze momentul extraordinar în care a avut loc atacul, la doar o zi după ce Guterres s-a întâlnit cu Vladimir Putin (peste masa foarte lungă pe care liderul rus o folosește pentru multe întâlniri).

Consilierul Mykhailo Podolyak a întrebat: „Carte poștală de la Moscova?”

„Lovituri cu rachete în centrul Kievului în timpul vizitei oficiale a @antonioguterres. Cu o zi înainte stătea la o masă lungă la Kremlin, iar astăzi exploziile sunt deasupra capului său. Carte poștală de la Moscova? Reamintiți-vă de ce Rusia ocupă încă un loc în Consiliul de Securitate al ONU?”, a scris Podolyak pe Twitter.

Ministrul Apărării, Oleksii Reznikov, a calificat loviturile drept un atac „asupra securității secretarului general și asupra securității mondiale!”.

„În timp ce secretarul general al ONU @antonioguterres se află în vizită la Kiev, un membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU - Rusia - lansează atacuri cu rachete asupra orașului. Acesta este un atac la adresa securității secretarului general și a securității mondiale!”, scrie Reznikov pe Twitter.

O serie de vizite ale liderilor aliaților occidentali, precum și ale unor înalți oficiali americani, în ultimele săptămâni - de la premierul britanic Boris Johnson la secretarii de stat și de apărare ai SUA, Antony Blinken și Lloyd Austin - au trecut fără atacuri.

RT @KyivIndependent: ⚡️⚡️Missiles hit Kyiv.



Two sites in the city's Shevchenkivsky District have been hit, according to Mayor Vitali Klitschko.



Air raid sirens weren't on when the attack happened. https://t.co/0zUlBSg5k0