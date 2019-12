'Oh, Ramona!', cel mai de succes film românesc în 2019; box office-ul românesc dominat de supereroi

Comedia “Oh, Ramona”, regizată de Cristina Jacob, este pelicula autohtonă cu cele mai mari încasări pe anul 2019, iar primele zece poziții ale box office-ului românesc sunt, în cea mai mare parte, filme americane cu supereroi.

Filmul "Oh, Ramona!", regizat de Cristina Jacob, a fost primul film românesc care a fost distribuit pe platforma de streaming Netflix către utilizatorii din toată lumea, este unul dintre cele mai căutate fime de pe site-ul IMDB, dar și prima producție românească cu peste un million de dolari în box office. “Oh, Ramona!” este rescrierea cinematografică a cărții "Suge-o, Ramona" de Andrei Ciobanu și prezintă povestea unui licean, care trece prin tot felul de situații în drumul către maturizare, iar publicul țintă este format în special de adolescenți care se pot regăsi în întâmplările lui Andrei. După mult timp o producție românească ajunge între primele 10 poziții ale încasărilor din cinematografele de la noi, ”Oh, Ramona!” devenind primul film românesc care a depășit încasări de 1 milion de euro.

În topul 5 al filmelor românești cu cele mai încasări în 2019 urmează: "Maria, Regina României" cu 2.543.530 de lei, "Faci sau taci", cu 1.807.596 de lei, "Între chin și amin", cu 91.300 de lei și "Cardinalul" ,cu 88.197 de lei.

Pe de altă parte "Răzbunătorii: Sfârşitul jocului / Avengers: Endgame" este filmul de acțiune care ocupă prima poziție a box office-ului românesc din 2019, cu încasări de 14.401.724 de lei. "Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului", de Anthony și Joe Russo, reprezintă încheierea poveștii celor șase supereroi din echipa originală "Avengers/ Răzbunătorii": Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk și Thor. Aceștia plănuiesc să îl distrugă pe răufăcătorul Thanos, responsabil pentru moartea mai multor personaje din universul Marvel. Acțiunea filmului vine în continuarea peliculei "Avengers: Infinity War/ Răzbunătorii: Războiul Infinitului", lansată în 2018.

Pe cea de a doua poziție se află drama "Joker", cu încasări de 10.893.595 de lei. "Joker" a devenit şi cel mai profitabil film realizat vreodată după benzi desenate, după ce a obținut încasări de 15 ori mai mari decât costurile de producție, care s-au ridicat la 62,5 milioane de dolari, potrivit Forbes. Lungmetrajul "Joker" a primit premiul Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia 2019. O producție DC Comics, realizată după benzi desenate, filmul prezintă originea personajului Joker, un criminal sarcastic, interpretat de Joaquin Phoenix, în orașul Gotham, undeva la începutul anilor '80. Criticii de film au considerat că interpretarea lui Joaquin Phoenix este strălucitoare, dar, în același timp, înfricoșătoare. Filmul este cotat cu mari șanse pentru o nominalizare la Oscar 2020.

Locul al treilea este ocupat de "Regatul de gheață II / Frozen 2", un film de animație 3D, produs de Walt Disney Animation Studios și lansat de Walt Disney Pictures. Filmul este din basmul "Crăiasa Zăpezii", de Hans Christian Andersen. Filmul spune povestea unei prințese neînfricate, care pornește într-o călătorie alături de renii săi fideli și de un om de zăpadă naiv pentru a-și găsi sora, ale cărei puteri magice au blocat regatul într-o iarnă veșnică. "Frozen 2" a obținut deja încasări de peste 900 de milioane de dolari în întreaga lume de la lansare. În România, filmul a încasat 10.523.611 lei în 2019.

Pe locul patru se află filmul de acțiune "Furios și iute: Hobbs & Shaw / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" cu încasări de 9.792.952 de lei. După opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari, franciza Furios și iute prezintă acum primul său capitol separat, în care Dwayne Johnson și Jason Statham devin protagoniști, reluându-și rolurile lui Luke Hobbs și Deckard Shaw, potrivit Cinemagia.

Remake-ul Disney pentru "Regele Leu / The Lion King" ne poartă într-o nouă călătorie în savana africană, acolo unde se naște un viitor rege. Tânărul leu Simba îl venerează pe tatăl său, regele Mufasa și își asumă rolul de viitor conducător. Însă, nu toți cei din regat se bucură de venirea pe lume a puiului de leu. Scar, fratele regelui Mufasa și fost pretendent la tron, are propriul plan în legătură cu viitorul ținutului. Lupta pentru autoritate și putere în regatul din Pride Rock este plină de trădare, dramă și tragedie, iar micul Simba ajunge să fie exilat. Cu ajutorul unor noi prieteni neobișnuiți și haioși, Simba va lupta pentru a-și lua înapoi ceea ce este de drept al lui, tronul din savana africană. Filmul de animație a avut încasări de 8.197.893 de lei în anul 2019 la noi în țară.

Următoarele locuri sunt ocupate de filmele "Captain Marvel", cu încasări de 7.182.977 de lei, "Maleficent: Suverana Răului / Maleficent: Mistress of Evil" cu 6.767.716 de lei, "Omul-Păianjen: Departe de casă / Spider-Man: Far From Home" cu 5.623.433 de lei, ”Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level”, cu 5.454.644 de lei, și "Oh, Ramona", cu 5.094.311 de lei.