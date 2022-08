Olandezul Tom Dumoulin şi-a anunţat retragerea cu efect imediat

Dumoulin, 31 ani, a scris pe contul său de Twitter: ''Am decis să părăsesc ciclismul profesionist cu efect imediat. Mai aveam un proiect pe lista de dorinţe pentru a-mi încheia cariera, cu o participare la Campionatul Mondial din Australia. Am vrut să abordez acel drum către Campionatul Mondial aşa cum am abordat drumul către Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dar observ că nu mai pot. Rezervorul este gol, picioarele se simt grele şi sesiunile de antrenament nu funcţionează cum am sperat şi aveam nevoie de o performanţă bună ca să am un sentiment bun la Campionatul Mondial''.Ciclistul olandez mai are în palmares medalii olimpice de argint la Rio de Janeiro 2016 şi Tokyo, iar în 2018 a fost al doilea în Turul Franţei.La începutul anului 2021, Dumoulin şi-a anunţat retragerea pentru prima oară, dar după câteva luni a revenit şi a obţinut argintul la Tokyo, în proba de contratimp.În acest sezon, Dumoulin a participat în Turul Italiei, dar s-a retras în etapa a 14-a, iar apoi nu a fost selecţionat în Turul Franţei, încheiat cu succesul coechipierului său Jonas Vingegaard.