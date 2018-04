Olguța Vasilescu, mesaj tranșant pentru nemulțumiții din Sănătate: Legea salarizării nu se modifică!

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, le transmite un mesaj tranșant nemulțumiților din Sănătate care au protestat ieri în stradă impotriva scăderii veniturilor. Ea susține că se lucrează acum la Regulamentul de sporuri și speră ca problemele să se rezolve în acest mod:

”Legea salarizării nu se modifică! De altfel, nici nu este nevoie să facem vreo modificare pentru că este o lege cadru. Salariile pentru toată lumea sunt la fel, adică pe fiecare categorie de bugetari in parte. Ceea ce revendică dumnealor scădere de venituri față de luna februarie provin din sporuri.

S-a lucrat la un regulament de sporuri împreuna cu sindicatele. Au cerut o Anexa 10, s-a lucrat această anexa 10 după care nu au mai fost ed acrod cu ea și au cerut scoaterea ei și acum au cerut iar reintroducerea ei, a Anexei 10, că așa se întâmplă la noi, la români de fiecare dată.

Am avut o intalnire cu managerii de spital saptamana trecuta cu doamna prim-ministru. Am constatat ca jumatate dintre ei nu au nic un fel de probleme, in sensul ca veniturile din spitalele gestionate de ei nu au scazut sub nici o forma tocmai pentru ca au stiut sa faca niste reglaje fine pe regulamentul de sporuri astfel incat sa nu aiba scaderi de venituri, iar in alta parte sunt diferente destul de mari ceea ce nu este permis.

Mesajul pentru nemultumiti este ca la ora actuala se lucreaza la acest regulament de sporuri impreuna cu managerii care au stiut foarte bine sa gestioneze situatia, dar că Legea salarizarii nu se modifică!”, a spus Lia Olguța Vasilescu într-o intervenție la Antena 3 în Emisiunea ”Punctul de întâlnire” realizată de Radu Tudor.

Numai că În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a recunoscut că totul se poate da peste cap. Mai mult, Pintea a mai recunoscut şi scăderile veniturilor din sănătate.

"Modificarea legii salarizării nu trebuie să fie pe primul plan. Dacă nu găsim alte soluţii putem să schimbăm şi legea salarizării. Am anunţat de câteva luni că vor fi creşteri de salarii, dar şi că la unele categorii vor avea scăderi de venituri. Au scăzut acele sporuri şi a scăzut veniturie. Este vorba de scăderi de venituri, nu de scăderi salariale. Noi nu vrem ca niciun angajat din sănătate să aibă scăderi de venituri", a spus Pintea.