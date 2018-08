Olguţa Vasilescu a răbufnit și se leagă de gramatica lui Iohannis: 'Nu l-a taxat niciun tefelist. A coborât la un nivel atât de jos'

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu l-a "taxat" pe șeful statului pentru dezacordul gramatical făcut la Consiliul Național PNL, atunci când a spus că `persoane sunt luați de pe stradă`, criticând și atitudinea șefului statului de a susține un mesaj obscen.

"Să nu uităm că Iohannis a făcut un dezacord gramatical grav pe care nu l-a taxat niciun tefelist atunci când a spus că `persoane sunt luați de pe stradă`. Dar acel mesaj obscene pe mașină a fost transformat în slogan politic de PNL, pentru că ei nu au alt mesaj politic. Mi se pare că a coborât la un nivel atât de jos, desi el ne reprezintă pe toți, ne place, nu ne place, este președintele României, dar cum poți să legitimezi acel mesaj obscen pe care probabil îl vedea pe blocuri, în perioada când era primar. Acolo a fost un atac la Poliția Română ca să susții un astfel de limbaj degradant. Dar acolo a ajuns, din păcate Opoziția și președintele statului român", a declarat Lia Olguța Vasilescu, la România TV.

Președintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă că situația din România este fără precedent și acuză Poliția Română că ridică de pe stradă persoanele care se exprimă împotriva PSD.

"Persoanele care îndrăznesc să își spună opinia public anti-PSD sunt luați de Poliție. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din anii comunismului. Am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generații de români, am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea țării. Eu vă spun că există soluții. Voi sunteți cea mai importantă parte a acestei soluții. Și vă spun, PNL este un partid puternic. Are soluții și nu este singurul. Nu sunteți singuri", a declarat președintele, la ședința PNL.