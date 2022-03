Oligarhii ruși au fost lăsați fără proprietăți în Franța - Iahturi, apartamente, conturi bancare au fost blocate

După izbucnirea războiului din Ucraina, Franţa a blocat active aparţinând oligarhilor ruşi (iahturi, apartamente, conturi bancare) aflate pe teritoriul francez în valoare de aproape 850 de milioane de euro, a afirmat duminică ministrul Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire, transmite AFP.

"Am blocat conturi ale persoanelor fizice, linii de credit în Franţa, în instituţiile financiare franceze, în valoare de 150 de milioane de euro", a declarat Bruno Le Maire cu prilejul emisiunii radiotelevizate Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI. În plus, "am blocat proprietăţi imobiliare de pe teritoriul francez în valoare de 539 milioane de euro, sub forma a aproximativ 30 de proprietăţi sau apartamente şi de asemenea am blocat două iahturi în valoare de 150 de milioane de euro", a adăugat oficialul francez, potrivit Agerpres.

"În total, vorbim de bunuri şi active ale oligarhilor ruşi în valoare de aproape 850 de milioane de euro, care au fost blocate pe teritoriul francez", a concluzionat Bruno Le Maire.

În practică, blocarea unor bunuri face ca proprietarii lor să nu poată să le "utilizeze, revândă sau valorifice". "În schimb, aceste bunuri nu au confiscate, în sensul în care statul ar deveni proprietarul şi ar putea ulterior să le revândă. Pentru o confiscare, trebuie să existe o infracţiune", a precizat ministrul francez.

"Sancţiunile provoacă dificultăţi Rusiei, statului rus, preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin", a continuat Bruno Le Maire, care a menţionat şi blocarea unor active în valoare de 22 de miliarde de euro aparţinând Băncii Centrale a Rusiei.

Ţările occidentale au impus sancţiuni fără precedent companiilor şi sistemului financiar rusesc, după invadarea Ucrainei la data de 24 februarie, în urma a ceea ce oficialii de la Moscova numesc o "operaţiune militară specială". Sancţiunile care au vizat în special rezervele valutare ale Rusiei deţinute peste hotare au devenit cea mai dureroasă măsură pentru economia rusească.

Săptămâna trecută, ministrul rus al Finanţelor, Anton Siluanov a declarat în mod public că sancţiunile internaţionale au îngheţat aproape 300 de miliarde din rezervele în aur şi valută ale Rusiei, în valoare de 640 de miliarde de dolari.