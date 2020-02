Olimpiu Moruţan: 'Maşina nu a fost o sută de mii de euro. Nu dorm în maşină, am şi eu o casă şi vreau să-mi mai cumpăr ceva'

Jucătorul echipei FCSB Olimpiu Moruţan a răspuns citicilor patronului FCSB, Gigi Becali, afirmând că automobilul cumpărat nu a costat o sută de mii de euro şi că nu doarme în maşină, potrivit news.ro.

"Am fost puţin supărat în aceste zile, dar m-am concentrat asupra antrenamentelor, mi-am făcut treaba cât mai bine şi astăzi pe teren aţi văzut rezultatul. Maşina nu a fost o sută de mii de euro, impresarul meu s-a ocupat pentru maşină. Să ştiţi că nu dorm în maşină, am şi eu o casă şi vreau să-mi mai cumpăr ceva, dar să terminăm acest subiect. Mie nu-mi plac scandalurile, nu vreau să fiu pe prima pagină în ziare, vreau să arăt tuturor ce pot şi să ajung cât mai departe ca fotbalist. Am văzut mesajele de încurajare, dar nu a fost ceva ieşit din comun, mi-am luat doar o maşină, nu am dat în cap la nimeni. Familia m-a susţinut", a declarat Moruţan, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, după meciul cu FC Voluntari.

După meciul cu CFR Cluj, Patronul FCSB l-a criticat pe Olimpiu Moruţan că şi-a cumpărat o maşină de "peşte".

" I-am spus şi impresarului lui Moruţan: băi, cumperi maşină de 100.000, tu, Moruţane! De la maşină nu a jucat. Dacă el are maşină de 100.000. Ce eşti tu, mă, peşte? Seria 8 BMW... Aici e caracterul lor, e treaba lor ce fac cu banii, dar numai că se răsfrânge la meci. Olaru o să fie fotbalist pentru că nu îşi ia maşină de 100.000. E cuminte. Moruţan să mai stea o tură, la revedere, să se plimbe puţin cu maşina, că pe teren nu mai intră. Acum mă implic eu. Măi Moruţane, aveam mare încredere în tine şi mai am încă, dar mai aşteaptă puţin, du-te şi te plimbă cu maşina aia de o sută de mii, că o să stai pe bancă, rezervă. Ca să-i învăţ minte. Stai să vedem, că îmi pun o întrebare şi cu Florinel Coman. Nu vreau să-l întrerup, poate a prins o zi slabă. Dar Moruţan, plimbă-te cu maşina, că ai luat maşină de 100.000! A pierdut toate mingile. Are maşină de 100.000, de peşte, el. El are maşină de peşte", a declarat Becali.

FCSB a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (2-1), echipa FC Voluntari, într-un meci restanţă din etapa a XVIII-a a Ligii I. FCSB a evoluat în superioritate numerică din minutul 44, când a fost eliminat Armaş.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 2, cu 42 de puncte, la cinci puncte de liderul CFR Cluj. CSU Craiova şi Astra sunt pe locurile 3-4, cu câte 40 de puncte, urmate de Viitorul, 38 de puncte, şi de Gaz Metan Mediaş şi FC Botoşani, cu 36 de puncte fiecare.

Fără victorie pe teren propriu în acest sezon, FC Voluntari ocupă locul 14, ultimul, cu 11 puncte.