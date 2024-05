Olt: Primarii comunelor Coloneşti, Baldovineşti Spineni şi Voineasa candidează fără competitori

Primarii localităţilor Baldovineşti, Coloneşti, Spinenei şi Voineasa candidează pentru un nou mandat fără să aibă competitori, după ce actualul mandat l-au obţinut cu peste 75% din voturi. În comuna Bladovineşti candidează pentru funcţia de primar actualul edil Ion Enescu (PSD), care ocupă acest fotoliu fără întrerupere din anul 1996 iar la alegerile din 2020 a obţinut 78,30% din voturi.

"Poate că funcţia de primar nu a fost atractivă, poate responsabilităţile unei asemenea funcţii. La Consiliul Local sunt mai multe liste de candidaţi, credeam că vor fi mai mulţi şi pentru primar. Pe de altă parte, eu am fost pe tot timpul mandatului în contact cu cetăţenii, oamenii au încredere în mine şi poate că şi asta a descurajat alte candidaturi", a declarat Ion Enescu pentru AGERPRES.

Un alt primar fără contracandidat la alegerile din 9 iunie este cel din comuna Spineni, Daniel Şărpău (PSD), care candidează acum pentru al treilea mandat, după ce în 2020 a fost ales cu 75,43% din voturi. Şărpău a obţinut trei mandate consecutive începând din 2012, totdeauna având cel puţin trei contracandidaţi şi susţine că i-a încurajat pe foştii contracandidaţi şi pe reprezentanţii altor partide din localitate să candideze, însă aceştia nu s-au înscris în competiţia pentru funcţia de primar, ci doar pentru mandatele de consilier local au fost depuse mai multe liste.

"Eu i-am încurajat pe potenţialii contracandidaţi să se înscrie în competiţie, să candideze, pentru că e democratic, pentru spiritul democraţiei, dar probabil că după ce au pierdut la ultimele trei alegeri pentru primărie, am ajuns în situaţia de a candida singur. Dar voi merge în campanie, nu însoţit de o echipă, ci numai cu viceprimarul; voi merge din casă în casă, vom susţine candidaţii partidului la celelalte funcţii pentru care se organizează alegeri pe 9 iunie. Eu în campanie nu am făcut şi nu fac promisiuni, le-am spus că voi face tot ce pot pentru localitate şi aşa s-a întâmplat. Cred că am fost ales şi pentru că sunt apropiat de oameni", a declarat, pentru AGERPRES, Dănuţ Şărpău.

Primarul comunei Voineasa, Liviu Laurenţiu Anuţa (PSD), de asemenea e în situaţia de a fi singurul candidat la primăria localităţii, însă, faţă de ceilalţi trei primari fără contracandidaţi, va lucra şi cu o echipă formată exclusiv din consilieri locali din acelaşi partid, având în vedere că numai PSD a depus listă de candidaţi pentru Consiliul Local Voineasa. Anuţa a obţinut 80,66% din voturi în 2020.

"Data trecută am avut un contracandidat, am avut şi mai multe liste pentru Consiliul Local. Acum sunt singurul candidat şi doar PSD are candidaţi pentru Consiliul Local, însă vreau să vă spun că în acest mandat, deşi avem doi consilieri locali de la PNL, toate hotărârile au trecut fără voturi împotrivă, pentru că au fost în interesul oamenilor, bine făcute, corecte. În ce priveşte campania, mergem şi facem campanie foarte serios, din respect pentru oameni. Facem exact cum am făcut şi la celelalte alegeri, pentru că oamenii trebuie să fie respectaţi. Vom încerca să vorbim cu fiecare", a declarat, pentru AGERPRES, Liviu Laurenţiu Anuţa.

Nicolae Stan a ajuns prima dată primar al comunei Coloneşti pe 24 decembrie 1989, rămânând în funcţie până în toamna anului 2008, când a fost ales deputat şi a plecat în Parlament. A candidat din nou la Primăria Coloneşti şi a câştigat în anul 2016, la fel şi în 2020, de fiecare dată obţinând peste 80% din voturi (a obţinut mandatul din 2020 cu 89% din voturi), având totdeauna mai mulţi contracandidaţi.

"Şi mie mi-a părut rău că nu a mai vrut nimeni să candideze, dar realitatea este că nu aveau şanse să câştige. Dumnezeu m-a ajutat şi am fost alături de oameni şi ei au fost alături de mine. Acum candidez din nou, pentru că mă ambiţionez să avem reţea de gaze în toate satele comunei. Am făcut proiectul de extindere pentru satul Vlaici şi pentru branşamente, l-am depus, dar nu am reuşit, au fost aprobate în localităţi care nu aveau reţea şi la noi, unde era extindere, nu. Dacă mie îmi reuşeşte proiectul de extindere a reţelei de gaze şi începe lucrarea, eu am plecat", a declarat, pentru AGERPRES, Nicolae Stan.

Localităţile menţionate sunt printre cele care au reuşit să atragă fonduri europene şi guvernamentale încât să fie rezolvate cea mai mare parte a problemelor de infrastructură rutieră, de utilităţi, şcolară, culturală, de sănătate şi de mediu.