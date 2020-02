Omagiu la Hollywood pentru Kirk Douglas

Steven Spielberg, Rob Reiner şi Tony Bennett se numără între personalităţile care i-au adus omagii actorului şi regizorului Kirk Douglas, care a murit pe 5 februarie, la vârsta de 103 ani, potrivit news.ro.

După ce actorul Michael Douglas, unul dintre fiii lui, a anunţat pe Instagram decesul lui Kirk Douglas, vedetele de la Hollywood au început să transmită mesaje de condoleanţe şi omagiere.

Cunoscut din filme ca „Spartacus”, „Paths of Glory”, „Ace in the Hole” şi „Out of the Past”, dar şi ca important actor de teatru, Kirk Douglas a fost unul dintre ultimii reprezentanţi ai epocii de aur a Hollywood-ului. Pe lângă rolurile interpretate, a fost activist politic, scriitor şi filantrop.

Catherine-Zeta Jones, soţia lui Michael Douglas, a publicat o imagine în care apare împreună cu Kirk: „Te voi iubi pentru tot restul vieţii mele. Deja mi-e dor de tine. Somn uşor...”

Regizorul Steven Spielberg a transmis: „Kirk şi-a păstrat farmecul de star de cinema până la finalul vieţii lui minunate şi sunt onorat să fi fost o mică parte din ultimii lui 45 de ani. Îmi vor lipsi notele lui făcute de mână, scrisorile şi sfaturile părinteşti, iar înţelepciunea şi curajul lui sunt suficiente pentru a mă inspira în restul muncii mele”.

Ron Meyer, vicepreşedinte al NBCUniversal, studioul care a produs „Spartacus”, a spus: „Cunosc familia Douglas de peste patru decenii. Kirk a fost un bărbat extraordinar, un soţ şi un tată dedicat, un bunic iubitor şi unul dintre actorii emblematici ai vremurilor lui. Va avea mereu un loc special în istoria studioului nostru şi în inimile noastre, ale tuturor, de la Universal”.

Cineastul şi actorul Rob Reiner a amintit ca Douglas a fost cel care a distrus „lista neagră”, în anii 1950-1960, când starul l-a angajat pe scenaristul Dalton Trumbo să scrie „Spartacus”.

Actorul Danny deVito şi l-a amintit pe Kirk Douglas ca „Scalawag”, făcând referire la filmul omonim din 1973 pe care Douglas l-a regizat şi în care a jucat.

Actorul Jason Alexander a fost de părere că Douglas „a devenit mai bun odată cu fiecare zi trecută”, Bruce Campbell a spus că „un stâlp al Hollywood-ului a căzut”, iar Mitzi Gaynor, una dintre fostele colege ale lui, i-a mulţumit pentru că „ai împărtăşit din talentul tău uimitor cu noi”.

Cântăreţul şi actorul Tony Bennett a scris: „Kirk Douglas a fost un prieten drag, un actor talentat şi un dedicat binefăcător. A fost unic şi îi vom simţi lipsa”.

Mark Hamill a spus despre „unul dintre cele mai mari staruri ale tuturor timpurilor” că avea un farmec de neuitat şi a amintit, de asemenea, de „lista neagră”.

Jamie Lee Curtis a scris: „«Te iubesc, Spartacus, ca pe tatăl pe care nu l-am avut». Antoninus. Am avut un tată şi te-a iubit aşa cum te-a iubit lumea. Pasiunea ta. Talentul. Politica. Familia. Arta. Puterea. Am crescut cu băieţii Douglas. Toată dragostea, lui Anne şi întregii lui familii din partea familiei mele”.

Academia americană de film a spus rămas bun unei „legende a Hollywood-ului”.

„Am vrut să fiu actor de când eram copil în clasa a doua. Am scris o piesă, mama a făcut o platformă neagră şi am jucat rolul unui pantofar. După reprezentaţie, tata mi-a dat primul Oscar: un cornet cu îngheţată”, povestea Kirk Douglas.

Kirk Douglas a fost de trei ori nominalizat la premiile Oscar - pentru rolurile din „Champion” (1949), „The Bad and the Beautiful” (1952) şi „Lust for Life” (1956) - şi a primit un trofeu onorific în 1996.