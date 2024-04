Omul care contestă supremația lui Viktor Orban în Ungaria - Cine este Peter Magyar

Peter Magyar, un nou-venit în politică, care dă deja bătăi de cap guvernului de la Budapesta, a declarat într-un interviu pentru The Guardian că experienţa sa ca fost membru al guvernului lui Viktor Orban îl poate ajuta să reuşească acolo unde alte figuri din opoziţie au eşuat. El invocă creşterea sa "nebună" în sondaje şi "viziunea" pe care o are ca semne că schimbarea este posibilă, notează news.ro.

La 14 ani după ce premierul Ungariei, Viktor Orbán, a revenit la putere şi a pus ţara pe o cale iliberală, unii maghiari şi-au pierdut speranţa că influenţa sa asupra puterii ar putea fi erodată. Însă Péter Magyar, fost membru al celui mai select cerc al partidului de guvernământ Fidesz, îşi asumă acum misiunea de a-şi convinge concetăţenii că guvernarea lui Orban ar trebui - şi poate - să fie învinsă.

"În urmă cu două luni, nimeni nu mă cunoştea în Ungaria", a declarat Magyar în interviul pentru The Guardian. "Astăzi, am avut cel mai mare miting politic", continuă el. Era ora 21:00, sâmbătă seara, iar Magyar stătea la o cafenea din apropierea Parlamentului Ungariei cu un pahar de Coca-Cola, la sfârşitul unei zile maraton care, speră el, ar putea marca un punct de cotitură pentru Ungaria - notează The Guardan.

Cu câteva ore mai devreme, el a condus o demonstraţie la care au participat zeci de mii de persoane în faţa clădirii Parlamentului. Manifestanţii au cântat împreună şi s-au ţinut de mână, în timp ce Magyar îi îndemna să lase deoparte diferenţele ideologice şi să se unească pentru a crea un viitor diferit pentru ţară. Dar chiar şi după ce mulţimea vastă s-a îndreptat spre casă, unii au rămas în urmă, aşteptând cu entuziasm un selfie cu Magyar, care a devenit un nume cunoscut în ultimele săptămâni.

CINE ESTE PETER MAGYAR

În vârstă de 43 de ani, acesta a atras atenţia la nivel naţional după ce a rupt în mod deschis relaţia sa cu guvernul, s-a adresat procurorilor cu acuzaţii de corupţie şi a făcut publică o înregistrare în care Judit Varga, fosta sa soţie, care a fost ministrul justiţiei, discută despre ceea ce Magyar a descris ca fiind corupţie la nivelul cel mai înalt al guvernului.

El s-a diferenţiat de partidele de opoziţie din Ungaria, care se luptă pentru a critica nu doar pe Orbán, ci şi pe unii dintre adversarii guvernului, şi le-a cerut maghiarilor conservatori, de stânga şi liberali, să se alăture mişcării sale.

"Scopul, desigur, este de a avea un partid, pentru a putea candida la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie", a declarat Magyar, estimând sprijinul său la 15% până la 21%. "Este o nebunie", recunoaşte el. "Voi fi în fruntea listei", a anunţat Magyar, dar a precizat: "Intenţia mea nu este de a merge la Bruxelles, pentru că trebuie să construiesc partidul în Ungaria".

Întrebat ce îl deosebeşte de alte figuri politice din opoziţia maghiară care au încercat şi nu au reuşit să se adreseze unui segment larg de alegători, Magyar - care s-a bazat foarte mult pe reţelele sociale pentru a-şi construi noul brand politic - a subliniat experienţa sa în cadrul sistemului Orbán.

"Sunt nou - un nou-venit - dar nu sunt nou, pentru că am multă experienţă", a spus el, subliniind anii în care a lucrat ca diplomat maghiar la Bruxelles, apartenenţa sa din trecut la partidul Fidesz, legăturile sale cu factorii de decizie şi implicarea sa în comunicarea pe reţelele sociale a lui Varga. Şi, a subliniat el: "Am o viziune despre Ungaria".

REACȚIA LUI VIKTOR ORBAN

Oficialii guvernamentali au încercat să minimalizeze importanţa lui Magyar şi au negat în mod repetat acuzaţiile de corupţie.

Dar noua mişcare de opoziţie a zguduit vizibil partidul de guvernământ, iar presa controlată de guvern a publicat zeci de articole care îi atacă proiectul şi caracterul în fiecare zi. Contraatacul s-a axat în parte pe afirmaţiile recente ale lui Judit Varga potrivit cărora fostul său soţ a maltratat-o în timpul căsătoriei. Magyar, care are trei copii cu Varga, a negat acuzaţiile, spunând că acestea fac parte dintr-o "campanie de propagandă".

Cu toate acestea, unii politicieni şi susţinători ai opoziţiei şi-au exprimat scepticismul faţă de Magyar şi strategia sa, precum şi temerile că acesta ar putea dilua votul opoziţiei, deja divizat.

Întrebat în legătură cu aceste îngrijorări, Magyar a declarat: "Nu cred că este problema mea", menţionând că, în opinia sa, 30% din sprijinul său provine de la votanţii opoziţiei, 30% de la independenţi şi 20% de la susţinătorii guvernului.

SE VREA UN EMMANUEL MACRON

Vorbind despre eforturile sale de a răsturna peisajul politic tradiţional, el a dat exemplul lui Emmanuel Macron, preşedintele francez, care a părăsit Partidul Socialist şi a creat o mişcare centristă.

"Acesta este scopul meu, să fiu în centru", spune Magyar, adăugând că are lucruri în comun atât cu Orbán, cât şi cu opoziţia.

Mesajul lui Magyar s-a concentrat foarte mult pe probleme interne, în special pe combaterea corupţiei şi pe îmbunătăţirea calităţii vieţii maghiarilor.

În interviul pentru The Guardian, el a criticat Bruxelles-ul, dar a subliniat, de asemenea, necesitatea unei relaţii constructive cu UE. "Pot să vă spun că sunt un pic mai aproape de poziţia Fidesz decât de cea a opoziţiei, dar ceea ce este sigur este că suntem membri ai clubului şi ar trebui să ne comportăm ca un membru al clubului", a declarat el.

Politica UE faţă de Orbán a ajutat partidul de guvernământ, susţine Magyar. "Nu sunt un mare fan al acestui superstat federal european, aşa că eu cred în state membre puternice şi într-o UE puternică", a explicat el.

Dar Magyar a mai spus că va pune capăt conflictelor cu blocul comunitar privind statul de drept din Ungaria. "Putem avea dezbateri, dar ar trebui să fii constructiv", a spus el.