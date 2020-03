Omul invizibil și Chemarea străbunilor, debuturi în fruntea box office-ului românesc de weekend

Filmul de aventuri „Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild”, cu Harrison Ford în rol principal, şi thrillerul „Omul invizibil/ The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss, au debutat în fruntea box office-ului românesc de weekend potrivit news.ro.

Potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia, filmul de aventuri regizat de Chris Sanders a fost vizionat de 18.412 spectatori şi a generat încasări de 393.179 de lei.

Harrison Ford este John, care, împreună cu câinele lui, încearcă să supravieţuiască sălbăticiei din Yukon. Din distribuţie mai fac parte Omar Sy, Cara Gee şi Bradley Whitford.

Thrillerul „Omul invizibil” a debutat cu 16.774 de spectatori şi încasări de 354.031 de lei.

Elizabeth Moss este Cecilia. Când partenerul ei de viaţă abuziv se sinucide şi îi lasă toată averea, ea suspectează că este vorba despre o înscenare. După o serie de coincidenţe, Cecilia reuşeşte să dovedească faptul că este urmărită de cineva pe care nimeni nu poate să îl vadă. Filmul este regizat de Leigh Whannell, iar din distribuţie mai fac parte Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer şi Aldis Hodge.

Celelalte două premiere de weekendul trecut, documentarul „colectiv” şi comedia „10 zile fără mama/ 10 jours sans maman”, au debutat în top 10.

Documentarul lui Alexander Nanau a fost vizionat de 15.366 de spectatori şi a generat încasări de 261.289 de lei. „Colectiv” spune povestea primului an de după incendiul din clubul bucureştean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmăreşte autorităţi şi jurnalişti, într-o interacţiune permanentă de căutare şi expunere a adevărului. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj şi responsabilitate.

Comedia „10 zile fără mama” a fost vizionată de 6.331 de spectatori şi a generat încasări de 130.259 de lei.

Antoine este şef al departamentului de relaţii publice la o importantă companie. Soţia lui decide să plece într-o vacanţă, astfel că el rămâne responsabil de cei patru copii ai cuplului. Din distribuţie fac parte Franck Dubosc, Aure Atika şi Alice David.

Cele mai mari încasări ale weekendului au fost înregistrate de comedia românească „Miami Bici”, regizată de Jesús del Cerro, cu Matei Dima şi Codin Maticiuc în distribuţie. În al doilea weekend de la premieră, ea a fost vizionată de 126.656 de spectatori şi a generat încasări de 2.642.788 de lei, menţinându-se pe primul loc.

„Sonic the Hedgehog”, regizat de Jeff Fowler, cu James Marsden, Jim Carrey şi Ben Schwartz în distribuţie, a coborât două locuri în clasament, până pe patru, după ce, în al doilea weekend de la debut a fost vizionat de 16.279 de spectatori şi a generat încasări de 344.172 de lei.

Top 10 al box office-ului românesc de weekend este completat de filmul de acţiune „Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys for Life”, clasat pe şapte, în coborâre patru locuri. El este urmat de „Păsări de pradă şi fantastica Harley Quinn/ Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, pe opt, în coborâre tot patru poziţii, de „Gangsteri cu stil/ The Gentlemen”, pe nouă, în coborâre trei locuri, şi de animaţia „Latte şi cristalul fermecat/ Latte & the Magic Waterstone”, pe zece, în coborâre două locuri.