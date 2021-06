OMV Petrom: România are oportunitatea de a deveni cel mai mare producător de gaz din Europa

România are oportunitatea de a deveni cel mai mare producător de gaz din Europa, mai ales prin avantajele oferite de resursele din Marea Neagră, a afirmat, joi, într-o dezbatere de specialitate, Franck Neel, membru în Boardul OMV Petrom. conform agerpres.

"OMV Petrom îşi are baza în Europa de Est, unde vrem să dezvoltăm compania, în termeni de tranziţie energetică. În Grecia avem o fabrică de gaz natural care vrea să treacă din zona de cărbune la cea de gaz natural. Am văzut asta şi în Bulgaria, unde există două proiecte similare. Lucrurile se mişcă. România are anumite avantaje în special cu Marea Neagră, prin care are oportunitatea de a deveni cel mai mare producător de gaz din Europa. Dezvoltarea gazului ar asigura România în termeni de securitate energetică. Primul mei mesaj este că, atunci când mă uit la aceste proiecte, toate vin din zona privată - în Grecia, Bulgaria. Uitându-mă la România, pe zona de regenerabile pe care OMV Petrom a dezvoltat-o, aceasta a fost dezvoltată în special de sectorul privat. Sectorul privat este aici să ajute Guvernul în tranziţia energetică. Deci, sunt importanţi termenii de acces, de reglementări şi de stabilitate a reglementărilor", a susţinut Neel.

Oficialul OMV Petrom a anunţat că Strategia pentru 2030 a companiei pe zona energetică va fi dezvăluită până în ultimul trimestru al acestui an."Până în trimestrul III - trimestrul IV vom veni cu strategia 2030 a OMV Petrom. Momentan, avem discuţii cu supervizori vizavi de acest punct şi, desigur, în timp util vom vedea care va fi strategia noastră şi pe zona energetică. Vedem dezvoltarea în zona Mării Negre ca una foarte importantă. Cred că în România există potenţial. Tocmai am primit de la ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie, n.r.) licenţă de furnizare de energie electrică, suntem primii care avem această licenţă. De asemenea, ne uităm la regenerabile, o cale de a reduce intensitatea carbonizării în termeni de producţie. Eu văd acest model hibrid între gaz şi solar. Aveţi flexibilitatea de a lucra pe aceste centrale pe gaz", a afirmat Franck Neel.Decidenţi din industria energetică românească analizează, joi, strategiile naţionale, europene şi corporative în domeniu în cadrul ediţiei a VII-a a evenimentului Energy Strategy Summit 2021.