'Once Upon a Time in Hollywood' al lui Quentin Tarantino, lansat cu două săptămâni mai devreme pentru a evita o controversă

Lansarea filmului „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino, despre asasinarea actriţei Sharon Tate, a fost mutată cu două săptămâni mai devreme decât fusese anunţat iniţial, scrie news.ro.

Producţia Sony Pictures va fi lansată pe 26 iulie 2019, motivul fiind - scrie Variety - evitarea controversei ce ar putea fi iscată de lansarea filmului în ziua în care se împlinesc 50 de ani de la crimele comise de Charles Manson şi grupul său în Hollywood Hills.

Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american fac parte Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, în roluri principale, Al Pacino, Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth.

Tarantino a dezvăluit că filmul va fi similar - ca stil şi plan al acţiunii - peliculei „Pulp Fiction” (1994).

„Once Upon a Time in Hollywood”, scris de Quentin Tarantino, are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi dublura sa (DiCaprio). Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecin cu al lui Margot Robbie, Sharon Tate - starleta şi soţia lui Roman Polanski.

Bugetul filmul este estimat la 100 de milioane de dolari. Producători sunt David Heyman, Shannon McIntosh şi Quentin Tarantino, iar producător executiv, Georgia Kacandes.

Quentin Tarantino, născut pe 27 martie 1963, a câştigat două premii Oscar (pentru scenariu original - „Pulp Fiction” şi „Django Unchained”), două Globuri de Aur, două premii BAFTA şi prestigiosul trofeu Palme d'Or („Pulp Fiction”).

În noiembrie 2016, Tarantino a declarat că intenţionează să se retragă din activitate după ce va realiza cel de-al zecelea film al său.

Cele opt pelicule realizate de cineast până în prezent sunt: „Reservoir Dogs” (1992), „Pulp Fiction” (1994), „Jackie Brown” (1997), „Kill Bill Vol. 1” (2003), „Kill Bill Vol. 2” (2004), „Inglourious Basterds” (2009), „Django Unchained” (2012) şi „The Hateful Eight” (2015).

El a regizat secvenţe în filme ca „Four Rooms” şi „Grindhouse”, iar printre scenariile semnate de Tarantino se numără „Natural Born Killers”, „True Romance” şi „From Dusk Till Dawn”.