One United Properties a finalizat achiziţia pachetului majoritar de acţiuni al Bucur Obor: Este o locaţie emblematică pentru Bucureşti

One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte, a finalizat achiziţia pachetului majoritar de acţiuni al Bucur Obor, conform news.ro.

"One United Properties, dezvoltator imobiliar de proiecte rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă că a finalizat la data de 8 februarie 2022 achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al Bucur Obor. În urma încheierii tranzacţiei, One United Properties deţine controlul unic direct asupra BO Retail Invest, care la rândul său deţine pachetul majoritar de acţiuni la Bucur Obor, societate listată pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul BUCU", anunţă dezvoltatorul.

"Bucur Obor are o istorie îndelungată de rentabilitate, dar, mai presus de toate, este o locaţie emblematică pentru Bucureşti şi pentru locuitorii săi. Aşteptăm cu interes să integrăm performanţele companiei Bucur Obor în operaţiunile consolidate ale One United Properties şi, în consecinţă, să creăm valoare suplimentară pentru toate părţile interesate implicate”, a declarat Victor Capitanu, co-CEO One United Properties.

În noiembrie 2021, prin intermediul unui împrumut pus la dispoziţie de One United Properties, BO Retail Invest a achiziţionat 54,4351% din capitalul social al Bucur Obor contra unei sume de 64.935.000 lei, la un preţ de 8.918 lei per acţiune. Tranzacţia a fost finalizată în data de 8 februarie 2022, ca urmare a autorizării de către Consiliul Concurenţei din România, autorizare primită de One United Properties în data de 4 februarie 2022. Achiziţia BO Retail Invest de către One United Properties s-a realizat la valoare nominală.

Decizia dezvoltatorului de a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni al Bucur Obor se află în concordanţă cu strategia One United Properties de a creşte ponderea profiturilor din chirii în profiturile totale ale companiei. Centrul comercial Bucur Obor din Bucureşti şi-a deschis porţile pentru locuitorii Capitalei în anul 1975. Astăzi, acesta găzduieşte magazine de toate dimensiunile, de la afaceri de familie şi până la branduri internaţionale consacrate. Compania a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti în iulie 1997.

One United Properties este cel mai mare dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Acţiunile companiei au debutat la BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru noi investiţii imobiliare. Începând cu data de 20 septembrie 2021, acţiunile ONE sunt incluse în indicele BET, acesta urmărind evoluţia celor mai lichide 19 companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, iar începând cu 20 decembrie 2021, acţiunile ONE sunt incluse în indicele FTSE Global All Cap, care urmăreşte cele mai lichide acţiuni din lume.