One World: Together at Home, cu Lady Gaga, Paul McCartney, Lizzo, Billie Eilish, va fi difuzat de cele mai importante televiziuni din lume

Concertul caritabil special "One World: Together At Home", organizat de Global Citizen şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în sprijinul luptei contra Covid-19, va fi difuzat live, pe 18 aprilie, de ABC, NBC, CBS şi iHeartMedia, precum şi de posturile Bell Media şi platforme din Canada potrivit news.ro.

La nivel internaţional BBC One va difuza programul pe 19 aprilie împreună cu alţi difuzori între care beIN Media Group, MultiChoice Groupe şi RTE.

Concertul va fi transmis şi online, pe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Yahoo, Twitch, Amazon Prime Video, Apple Music, Alibaba, LiveXLive, Tencent, Tidal şi TuneIn.

Transmisia online va reflecta legătura dintre toţi cei afectaţi de Covid-19, onorându-i pe cei care lucrează în domeniul sănătăţii şi care sunt în prezent în prima linie în spitalele din lumea întreagă.

Se vor alătura evenimentului Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy şi Maluma, potrivit Variety.

Organizat la iniţiativa cântăreţei Lady Gaga, evenimentul global a strâns până în prezent 35 de milioane de dolari.