OneRepublic, David Guetta, Gorillaz, Bebe Rexha, Gayle, între artiştii care vor cânta la Gala MTV EMA 2022

Gayle, OneRepublic, David Guetta, Gorillaz, Stormzy, Bebe Rexha, Ava Max, Lewis Capaldi, Muse, SPINALL, Stormzy, Kalush Orchestra, Äyanna şi Nasty C sunt artişti care vor urca pe scena galei MTV Europe Music Awards din acest an, conform news.ro.

Anul acesta, gazdele MTV EMA 2022 vor fi artista Rita Ora şi Taika Waititi, scenarist, regizor şi actor, câştigător al unui premiu Oscar şi al unui premiu Grammy. Evenimentul va avea loc în Düsseldorf, pe 13 noiembrie, iar spectatorii din România vor putea să urmărească gala pe Comedy Central, pe 13 noiembrie, de la ora 21.00.

MTV EMAS 2022 va reuni anul acesta unii dintre cei mai mari artişti din lume, care vor întreţine atmosfera galei cu cele mai iubite piese ale lor:

• Stormzy îşi va lansa de-al treilea album, "This Is What I Mean", pe 25 noiembrie 2022. La lansarea celui de-al treilea album al său, Stormzy este nu numai unul dintre cei mai buni rapperi britanici, ci şi unul dintre cei mai buni muzicieni britanici. Stormzy este nominalizat la EMA 2022 pentru “Best Longform Video”.

• Gayle a debutat în 2020 cu "dumbass", o piesă îndrăzneaţă şi foarte difuzată. Artista din Nashville a lansat independent o serie de single-uri construite pe stilul de compoziţie nefiltrată, dar frumos nuanţată. Gayle lucrează acum la proiectul ei de debut. Ea este nominalizată la EMA 2022 pentru "Best New" şi "Best Push".

• OneRepublic, trupă nominalizată la Grammy, şi-a lansat setul de debut Dreaming Out Loud în 2007. Lansarea a inclus single-ul "Apologize", care s-a vândut în 20 de milioane de exemplare şi a primit o nominalizare la Grammy®. Vara trecută, OneRepublic a lansat unul dintre cele mai mari hituri globale ale acestui an, "I Ain't Worried", piesă compusă pentru filmul de succes al verii, “Top Gun: Maverick”.

• Kalush Orchestra, care îşi face debutul la EMA, îşi propune să aducă moştenirea şi cultura Ucrainei în zilele noastre, sărbătorindu-i unicitatea şi promovând-o în întreaga lume. În prezent, membrii trupei sunt vocile principale ale unui hip-hop vibrant în limba ucraineană şi au ajuns în lumina reflectoarelor la nivel mondial odată cu senzaţionala lor victorie la concursul Eurovision Song Contest din mai 2022.

• SPINALL şi-a făcut debutul la EMA alături de Äyanna şi Nasty C şi este unul dintre cei mai recunoscuţi şi de succes DJs din Africa. DJ-ul, producătorul şi compozitor, cunoscut pentru single-urile sale de succes, pentru abilităţile sale supreme la platane şi pentru faptul că este primul DJ nigerian care a făcut un turneu în Africa, Marea Britanie şi Statele Unite, inclusiv pentru spectacole la Ends Festival, OneAfrica, Afronation şi Glastonbury Festival.

• Äyanna - Single-ul din 2019 al Äyannei, "Party Tricks'', a fost unul dintre primele cântece pe care le-a scris şi care a fost inclus în BBC Music Introducing. Äyanna şi-a etalat atât abilităţile de compozitoare, cât şi de cântăreaţă alături de SPINALL şi DJ Snake pe piesa "Power (Remember Who You Are)", creată pentru scurtmetrajul Flipper's Skate Heist.

• Nasty C - Debutând la EMA alături de SPINALL şi Äyanna, Nsikayesizwe David Ngcobo, cunoscut sub numele de scenă Nasty C, este un rapper sud-african multipremiat. Cel de-al doilea album al său, "Strings and Bling", care a bătut recorduri, a înregistrat peste 90 de milioane de difuzări. Nasty C lucrează în prezent la cel de-al patrulea album de studio, care va fi lansat de Def Jam Records.

• Ava Max - Colaborarea ei cu producătorul Cirkut a dat naştere piesei "Sweet but Psycho", care a fost difuzată de peste două miliarde de ori până în 2020 şi a obţinut un loc în Top 10 al Billboard Hot 100. Ava a câştigat premiul "Best Push Artist" la "EMAs 2019" şi este nominalizată la EMA 2022 pentru "Best Collaboration" ("The Motto" cu Tiësto).

• Bebe Rexha - Artista este originară din New York şi a fost nominalizată de două ori la Premiile Grammy®. Bebe, care a fost gazda EMAs 2016 la Rotterdam, este nominalizată la EMA 2022 pentru "Cea mai bună colaborare" ("I'm Good (Blue)" cu David Guetta).

• David Guetta - DJ, producător şi artist, deschizător de drumuri muzicale şi o personalitate internaţională renumită, David Guetta este considerat fondatorul EDM. David este nominalizat de două ori la EMA 2022 pentru "Cea mai bună colaborare" "I'm Good (Blue)" cu Bebe Rexha şi "Cea mai bună piesă electronică".

• Gorillaz - Cu şapte albume la activ, Gorillaz este un adevărat fenomen global, participând la turnee în întreaga lume şi câştigând numeroase premii. Trupa este nominalizată în cadrul EMA 2022 la categoria "Best alternative".

• Lewis Capaldi - Cântăreţ şi compozitor scoţian care îşi face debutul la EMA. Single-ul său din 2019, "Someone You Love", a fost timp de şapte săptămâni Numărul 1 şi cel mai bine vândut single din Marea Britanie în acel an. În anul următor, a câştigat titlul de "Song of the Year" la BRIT Awards, moment în care a ajuns şi în fruntea topurilor Billboard din SUA şi a fost nominalizat la Grammy.

• Muse - Muse este formată din Matt Bellamy, Dominic Howard şi Chris Wolstenholme. Încă de la debutul din 1994, au lansat nouă albume de studio şi au vândut peste 30 de milioane de unităţi în întreaga lume. Actualul album al trupei Muse, "Will Of The People", a ajuns direct pe primul loc în topul oficial al albumelor din Marea Britanie, fiind al şaptelea album de studio consecutiv al trupei care ajunge în fruntea clasamentului. Muse este nominalizată în cadrul EMA 2022 pentru "Best Rock”.

Până pe 9 noiembrie, fanii îşi pot vota favoriţii din 17 categorii neutre din punct de vedere al genului: „Best Song”, „Best Artist”, „Best Collaboration” şi două categorii noi, „Best Longform Video” şi „Best Metaverse Performance”. Votarea se face pe www.mtvema.com.