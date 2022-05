Ons Jabeur are ambiţii mari după ce a învins-o pe Simona Halep: Visul meu este să ridic trofeul

Ons Jabeur a învins-o pe Simona Halep în sferturile de finală ale Madrid Open şi a declarat după meci că visul ei este să câştige trofeul, informează News.ro.

"M-am simţit foarte bine aici, la Madrid. Nu este niciodată uşor să joci împotriva Simonei, este o mare campioană, fostă numărul 1 mondial, campioană de grand slam. Dar am fost mai bună, mai agresivă de această dată, am fost fizic mult mai bine pe teren, scurtele m-au ajutat foarte mult azi, am câştigat multe puncte, sunt foarte fericită cu atitudinea avută azi. Sper să continui cu acest nivel. Visul meu este să câştig tilul, aici, la Madrid, startul de sezon a fost un pic dificil, dar acum mă simt mult mai bine, mai încrezătoare, nu este niciodată uşor să câştigi multe meciuri. Am jucat grozav pe zgură, sper să continui în acest fel până la finală şi, de ce nu, să ridic trofeul aici. (n.r. - despre vizionarea meciului Real Madrid - Manchester City) Nu ştiu, ar trebui să joc mâine, aş vrea să văd meciul, nu ştiu dacă antrenorul meu mă va lăsa să merg la stadion. El o să-mi spună să fac recuperare, dar sunt sută la sută cu Madridul şi Hala Madrid!", a declarat Jabeur, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 21 WTA, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, de Ons Jabeur din Tunisia, locul 10 WTA şi cap de serie numărul 8, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open.

Ons Jabeur va evolua în semifinale cu învingătoarea meciului dintre Ekaterina Alexandrova (Rusia), locul 45 WTA şi Amanda Anisimova (SUA), locul 33 WTA.