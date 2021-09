Opera Naţională Bucureşti deschide stagiunea centenară, intitulată simbolic 'Opera 100', invitat special fiind celebrul bas-bariton Sir Bryn Terfel

Opera Naţională Bucureşti deschide stagiunea centenară, intitulată simbolic „Opera 100”, cu spectacolul „Tosca”, de G. Puccini, invitat special fiind celebrul bas-bariton Sir Bryn Terfel, conform news.ro

Cele două reprezentaţii sunt programate pentru 1 şi 3 octombrie, începând cu ora 18:30.

Alături de artistul considerat cel mai important bas-bariton din lume, în distribuţiile celor două spectacole se vor regăsi nume sonore ale primei scene lirice a ţării.

Evenimentul reprezintă o premieră pentru scena lirică românească, fiind pentru prima dată când un superstar de operă va evolua într-un spectacol din stagiunea unei instituţii din România.

Sir Bryn Terfel va interpreta în serile de 1 şi 3 octombrie rolul Scarpia din „Tosca” lui Puccini, una dintre partiturile ce l-au consacrat în istoria muzicii de operă şi pe care a interpretat-o pe cele mai mari scene ale lumii, precum Royal Opera House şi Wiener Staatsoper.

Bas-baritonul galez şi-a dezvoltat o carieră extraordinară, fiind prezent în mod regulat pe cele mai prestigioasele scene de concert şi operă din lume, precum Royal Opera House, Covent Garden, Metropolitan Opera, New York, Opéra National de Paris, Teatro Alla Scala şi Opera din Zürich.

Câştigător al premiilor Grammy, Clasic Britanic şi Gramophone, Sir Bryn Terfel a primit Medalia pentru muzică din partea reginei Marii Britanii în anul 2006, iar în 2017 i-au fost conferite însemnele de Cavaler pentru serviciul său adus muzicii clasice. A fost ultimul laureat al Premiului „Shakespeare” acordat de Fundaţia Alfred Toepfer şi, în 2015, i-a fost înmânată distincţia „Libertatea oraşului Londra”, acordată persoanelor care au obţinut succes, recunoaştere şi celebritate în domeniul de activitate.

Sir Bryn Terfel şi-a marcat a 50-a aniversare şi 25 de ani de carieră printr-un concert de gală la Royal Albert Hall, prezentat de actorul Michael Sheen. Festivităţile au continuat la Wales Millennium Center din Cardiff, unde a interpretat rolul Scarpia din „Tosca” cu Welsh National Opera.

Printre cele mai importante evenimente la care a participat se numără ceremonia de deschidere a Wales Millennium Center, BBC Last Night of the Proms şi Royal Variety Show, concertul de gală cu Andrea Bocelli în Central Park, New York, şi organizarea unui concert special de Crăciun, transmisia live internaţională pentru seria Met Stars Opera „Met Stars Live in Concert” de la Catedrala Brecon din Ţara Galilor. A susţinut recitaluri în toată lumea şi, timp de nouă ani, a găzduit propriul festival în Faenol, în nordul Ţării Galilor.

Biletele se pot achiziţiona de pe tickets.operanb.ro şi de la casa de bilete a Operei Naţionale Bucureşti.