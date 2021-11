Operație record într-un spital din Bergamo - Femeie operată la 103 ani pentru o tumoră la sân

Operație record la Bergamo. Spitalul Humanitas Gavazzeni anunță cazul record al Carmelinei Paolina Beltramelli, cea mai în vârstă femeie operată de cancer de sân consemnată în literatura științifică, anunță Mediafax.

La vârsta de 103 ani, în urmă cu doi ani, femeia a fost operată de echipa de la Breast Unit pentru un nodul la sân, scrie Il Messaggero.

Operația a fost descrisă în revista „Aging and Health Research – Elsevier” acum, după doi ani, pentru a arăta că nu a existat recidivă: femeia a sărbătorit recent cea de-a 105-a zi de naștere.

O poveste care „deschide calea unor reflecții importante despre prevenție și tratament la toate vârstele și despre importanța unei abordări multidisciplinare în tratamentul patologiilor oncologice", subliniază medicii.

„Eram puțin îngrijorată în legătură cu operația, dar am avut încredere în ea", spune Carmelina, „și faptul că știam că nu va trebui să fac anestezie generală m-a liniștit. De îndată ce am simțit că este ceva diferit la sânii mei, am vrut să-i verific: îmi iubesc nepoatele și familia și am luat această decizie pentru a continua să mă simt bine. Viața mea de zi cu zi nu s-a schimbat de la operație și continui să fac aceleași lucruri pe care le făceam înainte”.

Femeia a ajuns la Spitalul Gavazzeni în iulie 2019, după ce a observat, prin autopalpare, un nodul la sân. Examinările au arătat că are cancer.

Chirurgii au preferat să facă o anestezie locală pentru a evita anestezia generală și potențialele complicații ale acesteia.

„Fiecare pas a fost continuu împărtășit cu Carmelina și cu familia ei", asigură medicii. „Dorința de a evita extinderea cancerului și potențialele efecte negative asupra calității vieții Carmelinei, durata scurtă a operației (35 de minute) și posibilitatea de a realiza îndepărtarea tumorii fără anestezie generală au fost pietrele de temelie pe care s-a bazat decizia finală a Carmelinei", subliniază chirurgii de la Breast Unit. Odată cu creșterea vârstei medii la nivel mondial, spun specialiștii, cancerul de sân la persoanele în vârstă este tot mai des întâlnit în practica clinică.

„Cazul este un exemplu clar al faptului că, în zilele noastre, cancerul de sân nu are vârstă", spune Massimo Maria Grassi, șeful Breast Unit din spital.

„Poate apărea atât la tinerețe, cât și la bătrânețe. Este esențial să lucrăm în echipă pentru ca aceste femei să poată fi tratate și urmărite în modul cel mai adecvat”, continuă el.

„Cazul Carmelinei reprezintă un exemplu pozitiv pentru viitoarele situații similare și este, de asemenea, fundamental pentru noi, medicii, deoarece, odată cu creșterea vârstei medii a populației mondiale, abordarea cancerului de sân la pacientele vârstnice va fi o provocare constantă pentru unitățile noastre”, a spus și Gregorio Stratta, chirurg mamar la Humanitas Gavazzeni.